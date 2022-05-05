Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam geldi, işte yeni fiyatlar - Son Dakika
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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam geldi, işte yeni fiyatlar

05.05.2022 09:15
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam geldi, işte yeni fiyatlar

Son dönemde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 liralık zammın ardından sigaranın fiyatları yeniden güncellendi. P.M. grubuna gelen zamla birlikte bu grubun en ucuz sigarası 25,5 TL oldu.

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Sigara, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam geldi, işte yeni fiyatlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam geldi, işte yeni fiyatlar - Son Dakika
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