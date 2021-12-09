TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Üç konuda mutabakata vardık.
09.12.2021 13:13
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Üç konuda mutabakata vardık.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var." - ANKARA
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