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TİSK Genel Sekreteri Koç: "Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır" - Son Dakika

TİSK Genel Sekreteri Koç: "Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır"

01.12.2021 15:14
TİSK Genel Sekreteri Koç: "Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır. Bunu geçtiğimiz dönem verilen desteklerde de gördük" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde bakanlık binasında düzenlendi. Böylelikle 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı. İşverenleri TİSK, işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil etti.

Toplantıda konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Umut ediyoruz bu toplantıların sonucunda da fayda sağlayacak bir kararla sürecimizi tamamlayacağız. Malumunuz sadece Türkiye'de değil dünyada da değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içerisindeyiz. Bizler de sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile ülkemizin bu değişime uyum sağlayabilmesi için durmadan çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulunda.

Hükümet tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen desteklerin oldukça önemli olduğunu belirten Koç, "Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır. Bunu geçtiğimiz dönem verilen desteklerde de gördük. Ne yazık ki emtia, hammadde fiyatları sürekli yükselen enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi sorunlar, yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Diğer tarafından hizmet sektörünün de henüz toparlanmamış olması biraz daha zaman ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumunun işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulmasının altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

Asgari ücretin sadece bu ücretle çalışanların değil tüm çalışanların ücretlerini etkileyen bir gösterge olduğunu vurgulayan Koç, şunları söyledi:

"Asgari ücret tespitinde, dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu sürecin oluşturduğu olağanüstü ekonomik durumun ve kayış dışılığın dikkate alınmasını, istihdamın korunması ve yeni istihdam oluşturulmasında fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da korunmasını, asgari ücret teşvkinin uygulanmaya başlandığı 2016 yılında olduğu gibi asgari ücretin yüzde 6'sı oranında uygulanması ve bu oranda devam etmesini işveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeleri olarak azaltılmasını istirham ediyoruz." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİSK Genel Sekreteri Koç: 'Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TİSK Genel Sekreteri Koç: "Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır" - Son Dakika
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