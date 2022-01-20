Tivibu'dan yarıyıl tatiline özel içerikler

Türk Telekom'un, dijital televizyon platformu Tivibu, yarıyıl tatilinde çocuklara özel birbirinden eğlenceli içerikler sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu Film'e eklenen "Teneffüs Vakti" klasöründeki animasyon ve çocuk-aile türündeki filmler, 22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında tüm aboneler tarafından izlenebilecek.

Platformdaki Sinema Aile ve Sinema Aile 2 kanalları ile Disney Junior, Baby TV, Nicktoons, Boomerang, da Vinci Learning, Carousel TV'nin de aralarında bulunduğu çocuk kanalları ise tüm abonelere açık olacak.

Tüm Tivibu kullanıcılarının yarıyıl tatili boyunca erişebileceği "Teneffüs Vakti" klasöründe, çocuklar başta olmak üzere tüm ailenin beğeniyle izleyeceği filmler yer alıyor. Hanna-Barbera'nın nostaljik Scooby-Doo serisine dayanan, dört arkadaş ve bir köpeğin maceralarını konu alan 2020 yapımı Scoob!, Roald Dahl'ın klasikleşen romanı "The Witches"den uyarlanan ve cadıların gerçek olduğunu keşfederek onlarla savaşan bir çocuğun hikayesini anlatan Cadılar, yine roman uyarlaması olan İngiliz fantastik drama filmi Gizemli Bahçe ile Nancy Drew ve Gizli Merdiven Tivibu'da ilgiyle karşılanacak yapımlar arasında öne çıkıyor.

Kaşif Dora'nın beyaz perdedeki hikayesi ve Paddington Bear'ın hikayelerine dayanan devam filmi "Ayı Paddington 2" Tivibu'da izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Kirala Satın Al klasöründeki 8 film indirimde

Tivibu abonelerine 'Kirala Satın Al' klasöründe sunulan filmlerden "Orman Gezisi", "Space Jam: Yeni Efsane", "Ajanlar İş Başında", "İnanılmaz Aile 2", "Moana", "Zootropolis: Hayvanlar Şehri" ve "İnanılmaz Aile" yarıyıl tatiline özel 99 kuruşa küçük seyircileriyle buluşuyor.

Tivibu'dan abonelerine hediye fırsatları

Ayrıca Tivibu aboneleri, Epic Drama kanalı ile birlikte yürütülen yarışmayla 1 adet Samsung 4K TV ve 10 adet Samsung blutooth kulaklık kazanma fırsatı yakalıyor. Yarışmaya Tivibu'nun resmi instagram adresi üzerinden katılım sağlanabilirken, katılımcıların Tivibu resmi instagram hesabını takip etmeleri ve "Bir dönem dizisinde olmazsa olmazınız nedir?" sorusuna en az iki kişiyi etiketleyerek yanıt vermeleri gerekiyor. 26 Ocak'ta sona erecek yarışmanın sonucu, jüri değerlendirmesinin ardından 1 Şubat tarihinde ilgili gönderi altında açıklanacak.