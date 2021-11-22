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TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! - Son Dakika

TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!

22.11.2021 11:46
TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!

Türkiye ekonomisi ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı, uluslararası medyada haber ve köşe yazılarında yankı bulmaya devam etti.

TL'nin değer kaybı uluslararası medyada haber ve köşe yazılarında yankı bulmaya devam ederken Wall Street Journal'da Daniel Akst tarafından hazırlanan haber bulmacası "News Quiz"de bu hafta ilk soru Türkiye ekonomisine ayırdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafı ile birlikte okurlara şu soru yöneltildi:

TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!

"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi düşürme talebi ülke parasının değerini kaybetmesine yol açtı. 1 dolar şimdi yaklaşık kaç lira ediyor?" Bulmaca sorusunun cevap şıkları ise şöyle: A. 11; B. 110; C. 1.100; D. 11.000"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nda politika faizini yüzde 16'dan 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!

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Son Dakika Ekonomi TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! - Son Dakika Ekonomi


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