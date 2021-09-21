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TMO çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerine 35 milyon lira ödeme yaptı - Son Dakika

TMO çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerine 35 milyon lira ödeme yaptı

21.09.2021 17:59
TMO çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerine 35 milyon lira ödeme yaptı, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ilk hafta alınan çekirdeksiz kuru üzüm bedelinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını ve 35 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ilk hafta alınan çekirdeksiz kuru üzüm bedelinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını ve 35 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, çekirdeksiz kuru üzüm alımına 10 Eylül'de başlandığı belirtildi.

Hali hazırda randevu alan üretici sayısının 6 bin 500'e, alınan ürün miktarının ise 50 bin tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, alım merkezi sayısının 11'e yükseldiği ifade edildi.

TMO'nun, üreticiler tarafından arz edilecek kuru üzümün tamamını alabilecek şekilde tüm hazırlıkları yaptığı aktarılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ilk hafta alınan kuru üzüm bedelleri bir hafta içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış olup, bugün yapılan ödemeler ile birlikte üreticilerimize toplam 35 milyon lira ödeme yapılmıştır. Sayın Bakanımız, kuru üzüm alımlarını yakından takip etmekte olup üreticilerimize destek olmak amacıyla ürün bedeli ödemelerinin 2 günde bir olacak şekilde yapılması talimatını vermiştir."

Açıklamada, TMO tarafından açıklanan alım fiyatının, piyasa fiyatlarının düşmesini önlemek için belirlenen taban eşik fiyat olduğunun altı çizilerek, üreticilerin kuru üzümlerini bu fiyatların altında kesinlikle satmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMO çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerine 35 milyon lira ödeme yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TMO çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerine 35 milyon lira ödeme yaptı - Son Dakika
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