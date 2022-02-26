TMSF, "Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü" satışa çıkardı - Son Dakika
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TMSF, "Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü" satışa çıkardı

26.02.2022 09:38
TMSF, "Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü" satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 19 milyon 800 bin lira muhammen bedeli ile satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 19 milyon 800 bin lira muhammen bedeli ile satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirkete ait İzmir'in Urla İlçesi Yenikent Mahallesi 3272 ada 3 parselde kayıtlı 17 bin 804,80 metrekare miktarlı "Yetmiş Altı Zeytin Ağaçlı Tarla" vasıflı taşınmazdan oluşuyor.

Muhammen bedeli 19 milyon 800 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 22 Mart 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Royal Halı, Ticaret, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMSF, 'Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü' satışa çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TMSF, "Royal Halı Urla Taşınmazı Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü" satışa çıkardı - Son Dakika
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