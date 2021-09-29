Üye Girişi
TOBB'dan AFAD'a doğal afetler için 50,5 milyon lira yardım - Son Dakika

TOBB'dan AFAD'a doğal afetler için 50,5 milyon lira yardım

29.09.2021 15:43
TOBB'dan AFAD'a doğal afetler için 50,5 milyon lira yardım, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afeti yardım kampanyasına 961 milyon 351 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afeti yardım kampanyasına 961 milyon 351 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

TOBB ile bağlı oda ve borsalar tarafından doğal afetler için toplanan yardımlara ilişkin çek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'e takdim edildi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan afetleri hatırlattı.

Dünyanın büyük hızla şehirleşmeye doğru ilerlediğine işaret eden Soylu, bunun da bazı problemleri ortaya koyduğunu belirtti.

Deprem, yangın ve sel yaşanan bölgelerde yapılanları anlatan Soylu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yaşanan süreçlerde gerekli desteği verdiğini söyledi.

Bakan Soylu, Elazığ depreminde de ayni yardımlarda tüm odaların ve borsaların seferber edildiğini dile getirdi.

Güçlü bir yardımsever ağının olduğunu vurgulayan Soylu, devletin de güçlü olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşların da kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti.

Yangınların ve sellerin ardından komisyonlar kurulduğunu belirten Soylu, iş insanlarının kendilerine gelerek taleplerini dile getirdiğini bildirdi. Süleyman Soylu, kaskosu ve sigortası olmayan 1861 aracın yüzde 80 üzerindeki zararlarının da karşılandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel afeti yardım kampanyasının liderliğini yaptığını ifade eden Soylu, "Toplam şu ana kadar 961 milyon 351 bin liralık bir yardım geldi." bilgisini paylaştı. Bakan Soylu, Katar'ın ve Kuveyt'in de kampanyaya destek verdiğini bildirdi.

TOBB'a kampanyaya yaptıkları bağış nedeniyle teşekkür eden Soylu, ayrıca ayni yardımda da bulunulduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu ise başarılı, özverili ve cansiperane çalışmaları için AFAD'a teşekkür etti.

Ülkenin maruz kaldığı orman yangınları ile sel afetleri için iş dünyası adına ellerini taşın altına koyduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, yaraların sarılmasına yardımcı olmak için 3 Ağustos'ta yardım kampanyası başlattıklarını anımsattı.

Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda 81 ilden ayni ve nakdi yardımlar topladıklarını belirterek, kampanyaya oda ve borsalar, sektör meclisleri, kadın ve genç girişimci kurumları, iş dünyası ve vatandaşların iştirak ettiğini söyledi.

Toplanan nakdi yardımları bugün AFAD'a aktardıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, kampanya kapsamında 50,5 milyon lira toplandığını ifade etti.

"Toplanan yardımlar 64,1 milyon liraya ulaştı"

Hisarcıklıoğlu, afetler dolayısıyla gerçekleştirdikleri yardımlardan bahsederek şunları kaydetti:

" Arhavi'de meydana gelen sel dolayısıyla ihtiyaç duyulan acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Artvin Valiliğine 3,5 milyon lira, Antalya bölgesinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Antalya Valiliğine 5 milyon lira gönderdik. Bu kapsamda afet bölgelerine gönderilen ayni yardımların yaklaşık tutarı 13,6 milyon liradır. Afetlerin başladığı tarihten bu yana ayni ve nakdi yardımlarımızın genel toplamı 64,1 milyon liraya ulaştı."

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar ile Türk iş dünyasını afetlere karşı hazır hale getirmek amacıyla da çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda TOBB bünyesinde oda ve borsa başkanlarıyla "Deprem-Afet Çalışma Grubu" oluşturduklarını bildirdi.

Toplantıya, Antalya, Arhavi, Aydın, Bodrum, İnebolu, Kastamonu, Manavgat, Marmaris, Milas, Muğla, Silifke, Sinop, Tunceli ve Van oda ve borsa başkanları ile kampanyaya en yüksek miktarda bağış yapan İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Polatlı Ticaret Borsası başkanları ile TOBB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından oda başkanlarına AFAD adına teşekkür plaketi verildi.

Süleyman Soylu, Yangın, AFAD, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB'dan AFAD'a doğal afetler için 50,5 milyon lira yardım - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu 15:44 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu 15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar 15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı 15:24 Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı 15:11 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı Ankara'da 14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen 14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu 14:36 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu

Son Dakika Haberleri
15:50 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti
15:43 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu
15:39 Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek
15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu
15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu
15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
15:10 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek         
15:40
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu         
15:33
Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum         
15:27
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi         
15:04
"Burada kivi yetişmez" diyenlere inat yetiştirdi, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor         
14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı         
14:38
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 15:58:29. #1.12#
SON DAKİKA: TOBB'dan AFAD'a doğal afetler için 50,5 milyon lira yardım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement