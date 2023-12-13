Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın

Bursa'daki Tofaş fabrikasının 15 bin çalışanı büyük çoğunluğu maaşlarının asgari ücrete yakın düzeyde kalmasına tepki gösteriyor. Benzer otomobil fabrikalarında çalışanların maaşlarının 2023 yılındaki 3. zamla birlikte 30 bin lirayı bulduğunu ifade eden çalışanlar, toplu sözleşme parası olmaması halinde alacakları ücretin asgari ücretin altında kalacağını dile getiriyor. Maaşlarından dert yanan çalışanlar, şirketin Tarkan konseri düzenlemesine tepkili. Haklarını alamadıklarını belirten işçiler, "Bize Tarkan konseri değil, ailemizi daha rahat yaşatabilecek ücret lazım." dedi.
Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Tofaş'ın arkasındaki en büyük gücün çalışanlar olduğunu belirterek, "Tofaş'ın son başarılarına baktığımızda; üretim ve Ar-Ge yetkinliklerimizi sürekli artırdığımızı, 'En İyi Otomotiv ArGe Merkezi olmamızı', 5 yıldır üst üste iç pazar liderliğimizi, 'Egea'nın 7 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olma başarısını' görmekteyiz. Koç Topluluğu'nun değerli bir parçası olarak 55 yılı aşkın süredir otomotiv sektörüne öncülük eden Tofaş, diğer ana hissedarımız global otomotiv devi Stellantis tarafından da en iyi fabrika ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu başarıların arkasında, işine hakim, rekabete karşı kendini sürekli geliştiren ve ekip ruhuyla çalışan değerli çalışma arkadaşlarımız yer alıyor" dedi.
Ancak çalışanlar bu başarının en büyük paydaşlarından biri olmalarına rağmen hak ettikleri ücreti alamadıklarını dile getirip 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek Tarkan konserine gitmeyeceklerini kaydettiler.
TOFAŞ GO platformundaki işçilerin görüşleri şöyle:
Öte yandan, benzer bir otomobil fabrikasının Aralık'ta işçiye 3. zammı yaptığını kaydeden işçiler, "Nisanda normal zam, temmuzda yüzde 22 ve aralıkta yüzde 30 zam. En düşük işçi maaşı 30 bin liraya çıktı. Beyaz yakalıların maaşı 55-60 bin lira olacak. Sakarya'daki çalışanlar yılda 4 kez çift maaş alıyor Fabrika promosyon için de 40 bin lirayı çalışanlarına yatırdı. Ancak Tofaş bunun yanından geçemiyor" ifadelerini kullandılar.
Öte yandan, son yıllarda düşük ücret politikasından dolayı TOFAŞ'taki bazı kıdemli işçilerin istifa ederek başka fabrikalara transfer oldukları da konuşuluyor.
Son Dakika › Ekonomi › Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın - Son Dakika