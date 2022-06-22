Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı - Son Dakika
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Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı

22.06.2022 18:33

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Türkiye ve Almanya'da görevlendirmek üzere toplamda 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı. İlanlar arasında en güncel olanların, Almanya'daki ofisinde görevlendirmek üzere bugün açılan "Dağıtım Kanalı ve İş Geliştirme-Satış" ile "Kullanıcı Deneyimi Tasarımı" pozisyonları olduğu görülüyor. İlanlarda aranan kriterlerin başında ileri düzeyde İngilizce bilgisi yer aldı.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 18 Temmuz 2020'de başladığı Gemlik tesislerindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaştı. Bu kapsamda, yeni iş ilanları açmaya devam eden Togg, son olarak resmi Linkedin hesabından 43 yeni iş pozisyonu için ilana çıktı.

İLERİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLGİSİ

İlanlar arasında en güncel olanların, Almanya'daki ofisinde görevlendirmek üzere bugün açılan "Dağıtım Kanalı ve İş Geliştirme-Satış" ile "Kullanıcı Deneyimi Tasarımı" pozisyonları olduğu görülüyor. İlanlarda aranan kriterler de belirtilirken, ileri düzeyde İngilizce bilgisi önemli bir etken olarak yer alıyor.

Öne çıkan bazı ilanlar şöyle:

"Pazar analizi ve talep planlaması, program yönetimi, satın alma, dağıtım kanalı ve iş geliştirme, sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler, maliyet mühendisliği, dış ticaret, garanti yönetimi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri, soğutma sistemleri, elektrik sistem doğrulama ve test, elektrik elektronik sistem mühendisliği, kullanıcı deneyimi tasarımı, yazılım mühendisliği, VR modelleyici."

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Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı - Son Dakika

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