Togg'un deneme üretimine başlandı! Test sürüşü için bu kez direksiyona Bakan Muş geçti

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi.

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Üretim faaliyetlerinin ve Bakan Muş'un test sürüşünün yer aldığı paylaşımda, "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi.

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLİYOR

29 Ekim'de Togg tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

2030'A KADAR HEDEF 1 MİLYON ARAÇ

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.