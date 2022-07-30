Togg'un deneme üretimine başlandı! Test sürüşü için bu kez direksiyona Bakan Muş geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Togg'un deneme üretimine başlandı! Test sürüşü için bu kez direksiyona Bakan Muş geçti

30.07.2022 16:03

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası gerçek oluyor. Togg'un deneme üretimine Gemlik tesislerinde başlandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da burada yerli otomobilimiz ile bir test sürüşü gerçekleştirdi.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi.

VİDEO PAYLAŞILDI

Üretim faaliyetlerinin ve Bakan Muş'un test sürüşünün yer aldığı paylaşımda, "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi.

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLİYOR

29 Ekim'de Togg tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

2030'A KADAR HEDEF 1 MİLYON ARAÇ

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

YORUMLAR
500
SARIGÜL TOGG, YERLİ VE MİLLİDİR SARIGÜL TOGG, YERLİ VE MİLLİDİR KASTAMONU - Bakan Nebati: 'Enflasyon aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı şekilde düşmeye başlayacak' KASTAMONU - Bakan Nebati: 'Enflasyon aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı şekilde düşmeye başlayacak' Bakan Varank, Togg sürüş testi görüntülerini paylaştı Bakan Varank, Togg sürüş testi görüntülerini paylaştı

TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg'un deneme üretimine başlandı! Test sürüşü için bu kez direksiyona Bakan Muş geçti - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Bakalım milletvekili listende kaç türbanlı adaya yer vereceksin
15:13 Güzel oyuncu Yağmur Ün'ün karnı burnunda pozları beğeni topladı
15:11 Çin'in kontrolden çıkan 23 tonluk dev roketi planlar içinde olmayan bölgeye düştü
15:05 Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede?
14:40 İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi
14:16 Yan yana dizilen 19 magandanın düğünde yaptıklarına tepki yağdı
14:15 MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu
14:07 Beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Rıza Akın toprağa verildi
13:50 Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı
13:41 Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama! Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 16:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: Togg'un deneme üretimine başlandı! Test sürüşü için bu kez direksiyona Bakan Muş geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement