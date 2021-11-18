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TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının inşası hızla sürüyor - Son Dakika

TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının inşası hızla sürüyor

18.11.2021 12:31
TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının inşası hızla sürüyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızla ilerliyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızla ilerliyor.

TOGG'dan alınan bilgiye göre, 18 Temmuz 2020'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaat başlangıç töreni düzenlenen fabrikada çalışmalar 16. ayında planlar doğrultusunda devam ediyor.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulacak tesis, akıllı ve çevre dostu unsurları aynı çatı altında buluşturuyor.

TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki merkezine 30 dakikalık mesafede olan fabrikanın inşaatının 2022 yılı ortasında tamamlanması öngörülüyor.

Gemlik'te 1850 kişinin görev yaptığı şantiyede planlamalar çerçevesinde çalışmalarını yürüten şirket, seri üretim bandından elektrikli C SUV aracını 2022 sonunda indirmeyi hedefliyor.

Gemlik'teki TOGG fabrikasında 14 bin 500 ton çelik montajı yapılan boya tesisinde, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 16 bin 734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı. Tesisteki üretim hattı boya tanklarının yerleştirilmesi tamamlandı.

Fabrikanın gövde tesisi kısmında da 5 bin 350 ton çelik montajı, 36 bin metrekare çatı panel montajı ve 28 bin metrekare de kör kalıp montajı yapıldı.

Montaj tesisinde ise 7 bin 800 ton çelik montajı, 63 bin metrekare çatı panel montajı, 31 bin metrekare kör kalıp montajı bitirildi.

Altyapı çalışmaları kapsamında da 4 bin 800 metre yağmur suyu hattı yapılan fabrikada, 4 bin metre atık su hattı, 830 metre menfez imalatı, 2 bin 700 metre çevre duvarı imalatı tamamlandı, 223 bin metreküp kazı ve 205 bin metreküp dolgu gerçekleştirildi.

Bilişim Vadisi, İnşaat, Bursa, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının inşası hızla sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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