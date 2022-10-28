TOGG'un dünyaya tanıtım planlaması ortaya çıktı! İlk olarak büyükelçilere verilecek - Son Dakika
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TOGG'un dünyaya tanıtım planlaması ortaya çıktı! İlk olarak büyükelçilere verilecek

28.10.2022 10:49
TOGG'un dünyaya tanıtım planlaması ortaya çıktı! İlk olarak büyükelçilere verilecek

TOGG'un üretim tesisi yarın açılırken seri üretimin ise önümüzdeki yılın Mart ayında başlaması bekleniyor. Türkiye'nin yerli aracının dünyaya nasıl tanıtılacağı da ortaya çıktı. TOGG ilk olarak yurtdışındaki Türk büyükelçiliklere verilerek dünyada etkili bir tanıtım ve pazar oluşturulmak hedefleniyor.

Türkiye'nin yerli aracı olan TOGG'un fabrikası yarın açılacak. Üretim tesisin açılması ile ilk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecekken seri üretime 2023 yılının Mart ayında geçilecek. Bunun yanında yerli aracın dünyaya tanıtılma planı da ortaya çıktı.

İLK ARAÇLAR TÜRK BÜYÜKELÇİLERE VERİLECEK

Tanıtım planına göre, TOGG'un ilk araçları yurt dışındaki Türk büyükelçilere gönderilecek. Bu kararda amaç, TOGG'u dünyaya daha hızlı tanıtarak ihracatı kolaylaştırmak. Ardından da kamu kurumları TOGG'u kullanmaya başlayacak. 2023 yılı sonunda da kişisel satışın yapılması bekleniyor.

2030'A KADAR 1 MİLYON ADET ÜRETİM PLANLANIYOR

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

SUV'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı veya fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili henüz bir netlik yok. Bakan Varank, geçtiğimiz hafta konuyla ilgili "Dolayısıyla vatandaşlarımız fiyatı merak ediyorlarsa, şu anda piyasada satılan C segment SUV dizel ve benzinli araçların fiyatlarına bakabilirler. Togg, bunların fiyatlarıyla piyasaya çıkacakmış diyebilirler" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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TOGG'UN FABRİKA AÇILIŞI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM TOGG'UN FABRİKA AÇILIŞI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM Türkiye'nin otomobili hem ülkeyi hem bölgeyi kalkındıracak Türkiye'nin otomobili hem ülkeyi hem bölgeyi kalkındıracak

Gemlik, Bursa, TOGG, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOGG'un dünyaya tanıtım planlaması ortaya çıktı! İlk olarak büyükelçilere verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG'un dünyaya tanıtım planlaması ortaya çıktı! İlk olarak büyükelçilere verilecek - Son Dakika
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