TOGG'un dünyaya tanıtım planlaması ortaya çıktı! İlk olarak büyükelçilere verilecek

Türkiye'nin yerli aracı olan TOGG'un fabrikası yarın açılacak. Üretim tesisin açılması ile ilk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecekken seri üretime 2023 yılının Mart ayında geçilecek. Bunun yanında yerli aracın dünyaya tanıtılma planı da ortaya çıktı.

İLK ARAÇLAR TÜRK BÜYÜKELÇİLERE VERİLECEK

Tanıtım planına göre, TOGG'un ilk araçları yurt dışındaki Türk büyükelçilere gönderilecek. Bu kararda amaç, TOGG'u dünyaya daha hızlı tanıtarak ihracatı kolaylaştırmak. Ardından da kamu kurumları TOGG'u kullanmaya başlayacak. 2023 yılı sonunda da kişisel satışın yapılması bekleniyor.

2030'A KADAR 1 MİLYON ADET ÜRETİM PLANLANIYOR

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

SUV'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı veya fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili henüz bir netlik yok. Bakan Varank, geçtiğimiz hafta konuyla ilgili "Dolayısıyla vatandaşlarımız fiyatı merak ediyorlarsa, şu anda piyasada satılan C segment SUV dizel ve benzinli araçların fiyatlarına bakabilirler. Togg, bunların fiyatlarıyla piyasaya çıkacakmış diyebilirler" ifadelerini kullandı.