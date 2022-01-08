TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke

Yerli otomobil ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı. TOGG, 'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini tanıttı. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not aldı.

TOGG'UN VİDEOSUNA BEĞENİ YAĞDI

Fuarın sona ermesinin ardından TOGG'un sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. TOGG ekibinin alkışlarla ritim tuttuğu video, binlerce beğeni aldı.

BAKAN VİDEOYA KAYITSIZ KALMADI

Söz konusu videoya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kayıtsız kalmadı. TOGG ekibinden bir kişinin videonun başında kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yapan Varank, esprili bir paylaşım yaptı. Videoyu paylaşan Varank, "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadesini kullandı.

BAGAJ OLAYINDA DA ESPRİLİ BİR PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de bir TOGG görevlisi, canlı yayında yerli otomobili tanıtan muhabirin kaputu açmasına kızmış ve sert bir şekilde uyarmıştı. Bakan Varank, bu olay sonrasında da "Bagaj önemli" ifadeleriyle esprili bir paylaşım yapmıştı.