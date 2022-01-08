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TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke - Son Dakika

TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke

08.01.2022 15:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 paylaşımına kayıtsız kalmadı. Videoyu paylaşan Bakan Varank, ekipten bir kişinin kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yaptı. Varank, "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadeleriyle esprili bir paylaşım yaptı.

Yerli otomobil ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı. TOGG, 'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini tanıttı. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not aldı.

TOGG'UN VİDEOSUNA BEĞENİ YAĞDI

Fuarın sona ermesinin ardından TOGG'un sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. TOGG ekibinin alkışlarla ritim tuttuğu video, binlerce beğeni aldı.

TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke

BAKAN VİDEOYA KAYITSIZ KALMADI

Söz konusu videoya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kayıtsız kalmadı. TOGG ekibinden bir kişinin videonun başında kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yapan Varank, esprili bir paylaşım yaptı. Videoyu paylaşan Varank, "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadesini kullandı.

TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke

BAGAJ OLAYINDA DA ESPRİLİ BİR PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de bir TOGG görevlisi, canlı yayında yerli otomobili tanıtan muhabirin kaputu açmasına kızmış ve sert bir şekilde uyarmıştı. Bakan Varank, bu olay sonrasında da "Bagaj önemli" ifadeleriyle esprili bir paylaşım yapmıştı.

TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke
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Mustafa Varank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke - Son Dakika
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