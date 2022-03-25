Tokat'a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı - Son Dakika
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Tokat'a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı

25.03.2022 11:28
Tokat'a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı

Tokat'a 5 yıl aradan sonra THY tarafından ilk sefer yapıldı.

Tokat'a 5 yıl aradan sonra THY tarafından ilk sefer yapıldı.

Eski Tokat Havalimanın yanına yapılan ikinci havalimanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış öncesi ise 5 yıldır seferlerin yapılamadığı Tokat'a ilk sefer yapıldı. İstanbul Havalimanından 09.00'da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27'de Yeni Tokat Hava limanına 114 yolcusu ile iniş yaptı. Türkiye'nin 57. Havalimanına Tokat ismini taşıyan uçakla sefer yapan yolcular yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Yeni Tokat Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Türkiye'nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında seferlere kapatılmıştı. Eski Havalimanı itibaren eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi. - TOKAT

Tokat'a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı
Tokat'a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı
Tokat'a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı
Tokat'a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı

YORUMLAR
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Tokat'ın yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi Tokat'ın yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi THY, uçuş simülatörü 'Hezarfen'i yolcularının deneyimine sundu THY, uçuş simülatörü 'Hezarfen'i yolcularının deneyimine sundu

Türk Hava Yolları, cumhurbaşkanı, İstanbul, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tokat'a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı - Son Dakika


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