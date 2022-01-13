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Tokat'ta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Tokat'ta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

13.01.2022 12:12
Tokat'ta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında kadrolu işçi personele ait iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında kadrolu işçi personele ait iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye sosyal tesislerinde düzenlenen toplu iş imza töreninde konuşma yaptı. Bölgede yer alan belediyeler içerisinde en yüksek ücreti verdiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, "Bizler laf üretmedik, icraat yaptık. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Tüm bunları yaparken de halkımızın ve mesai arkadaşlarımızın seslerine kulak verdik. Ortak aklı her zaman önemseyerek, sorunlarımızı hızlı bir şekilde çözmenin gayreti içerisindeyiz. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bu şehir hepimizin, bu şehrin daha da büyümesi için daha çok çalışacağız. Burada hepimize çok büyük gayretler düşüyor. Birbirimizi severek, sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. 2022 yılında yapacaklarımızı biran önce yerine getireceğiz. Her türlü istek ve taleplerinizi bizzat iletebilirsiniz, bizler de elimizden geldiğince bunları çözmeye gayret edeceğiz" dedi

Hak-İş Tokat İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Tokat Şube Başkanı Resul Demir ise konuşmasına toplu iş sözleşmemiz iki yıllık bir süreci kapsadığını belirterek, "Sözleşmemiz en iyi sözleşme oldu. Sözleşmemize katkı sağlayan, ücretlerimizi en iyi derecede artırarak imzalayan Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu

Konuşmaların ardından kadrolu işçi personeli ilgilendiren toplu İş sözleşmesi imzalandı. - TOKAT

Tokat'ta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Tokat'ta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Hizmet İş Sendikası, Tokat Belediyesi, Tokat, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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