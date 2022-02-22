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Toplam 60 milyar liralık KGF destek paketleri için başvurular başladı - Son Dakika

Toplam 60 milyar liralık KGF destek paketleri için başvurular başladı

22.02.2022 10:25
Toplam 60 milyar liralık KGF destek paketleri için başvurular başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı toplam 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek paketleri için başvurular bugün...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı toplam 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek paketleri için başvurular bugün itibariyle başladı.

KGF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler, "Yatırım Destek Paketi"nden yararlanabilecek.

Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon lirayı bulurken, KOBİ dışı işletmeler de 100 milyon liraya varan miktarlarda kredi kullanabilecek.

Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek.

İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler için İhracat Destek Paketi

İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lere yönelik İhracat Destek Paketi'nde de işletmeler, en fazla 6 ay ödemesiz dönem dahil, azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon lira olarak belirlendi. Mevcut durumda ihracatı olan firmalar yüzde 90, potansiyel ihracatçı firmalar da yüzde 85 kefaletten yararlanabilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçları İşletme Harcamaları Destek Paketi ile karşılanabilecek

KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İşletme Harcamaları Destek Paketi'nden KOBİ'ler azami 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon lira tutarında krediden faydalanabilecek.

Ticari kredi kartları ve Debit/ Banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olarak belirlendi.

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Nureddin Nebati, İhracat, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toplam 60 milyar liralık KGF destek paketleri için başvurular başladı - Son Dakika Ekonomi


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