Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 90,9 arttı - Son Dakika
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Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 90,9 arttı

11.03.2022 10:13
Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 90,9 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ocakta aylık bazda yüzde 3,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 90,9 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 106,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de ocakta, bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 62,3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 11,3 yükseliş gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,1, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 değer kazandı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,9 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 11,9 artış kaydetti.

YORUMLAR
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Perakende satış hacmi ocakta yıllık bazda 7,9 yüzde arttı Perakende satış hacmi ocakta yıllık bazda 7,9 yüzde arttı İnşaat maliyetleri aylık yüzde 15,24 arttı İnşaat maliyetleri aylık yüzde 15,24 arttı

Ticaret, İnşaat, Ocak, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 90,9 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 90,9 arttı - Son Dakika
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