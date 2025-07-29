Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ödenmeyen 18 milyar liralık borç nedeniyle Konya Şeker'in işlettiği Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar nezdinde konuya ilişkin düzenlenen toplantıda gerginlik yaşandı.
Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan'ın haberine göre; Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun Bakan Bayraktar'ın bulunduğu toplantıda, "Santralin anahtarını bırakıp gidiyoruz, işçileri çıkaracağız, kapıya kilidi vuracağız" dediği iddia edildi. Bu sözlere sinirlenen Bayraktar'ın ise, "Ramazan Bey, santrali ne zaman kapatacağımızı biz size söyleriz!" diyerek sert tepki gösterdi. Gerginliğin ardından Bayraktar'ın yardımcısına dönerek, "Bir daha bu adamla toplantı ayarlamayın" talimatı verdiği öne sürüldü. Yaşananların ardından temmuz ayında Soma Termik Santrali ile ilgili yapılan toplantıya Erkoyuncu'nun davet edilmemesi dikkat çekti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ile Konya Şeker arasında geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantıda da tansiyon yükselmişti. Konya Şeker heyetinin "Eğer TKİ kömür vermeyi kesseydi, borç bu kadar büyümezdi" şeklindeki savunması Bakan Bayraktar'ı sinirlendirmişti ve Konya Şeker heyetini toplantıdan çıkarttığı iddia edilmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Toplantıdaki sözler Bakan Bayraktar'ı sinirlendirdi: Bir daha bu adama randevu vermeyin - Son Dakika
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