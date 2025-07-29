Toplantıdaki sözler Bakan Bayraktar\'ı sinirlendirdi: Bir daha bu adama randevu vermeyin

Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ödenmeyen 18 milyar liralık borç nedeniyle Konya Şeker'in işlettiği Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar nezdinde konuya ilişkin düzenlenen toplantıda gerginlik yaşandı.

"BU ADAMA BİR DAHA RANDEVU VERMEYİN"

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan'ın haberine göre; Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun Bakan Bayraktar'ın bulunduğu toplantıda, "Santralin anahtarını bırakıp gidiyoruz, işçileri çıkaracağız, kapıya kilidi vuracağız" dediği iddia edildi. Bu sözlere sinirlenen Bayraktar'ın ise, "Ramazan Bey, santrali ne zaman kapatacağımızı biz size söyleriz!" diyerek sert tepki gösterdi. Gerginliğin ardından Bayraktar'ın yardımcısına dönerek, "Bir daha bu adamla toplantı ayarlamayın" talimatı verdiği öne sürüldü. Yaşananların ardından temmuz ayında Soma Termik Santrali ile ilgili yapılan toplantıya Erkoyuncu'nun davet edilmemesi dikkat çekti.

Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu

GEÇMİŞ TOPLANTIDA DA TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ile Konya Şeker arasında geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantıda da tansiyon yükselmişti. Konya Şeker heyetinin "Eğer TKİ kömür vermeyi kesseydi, borç bu kadar büyümezdi" şeklindeki savunması Bakan Bayraktar'ı sinirlendirmişti ve Konya Şeker heyetini toplantıdan çıkarttığı iddia edilmişti.