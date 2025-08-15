Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi

Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
15.08.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda memur sendikalarıyla yapılan zam görüşmesi sona erdi. İlk toplantıda 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklif eden hükümet, 2. toplantıda ise buna ek olarak taban aylığında 1000 lira artış teklif etti.

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, memurların taban aylığına bin lira zam teklif etti.

HÜKÜMET İLE MEMUR SENDİKALARI ARASINDA ZAM PAZARLIĞI

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Işıkhan ile bir araya geldi.

"TABAN AYLIĞA BİN LİRA ARTIŞ" TEKLİFİ

Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifine ek olarak yeni bir kalem üzerinde başkanlara teklif iletildi.

Buna göre, memurların taban aylığına bin lira artış önerildi. Yetkililer, Bakan Işıkhan'ın başkanlığında kamu işveren heyeti ile sendika başkanları arasında hizmet kolları için yürütülen müzakere sürecinin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta içerisinde devam edeceğini belirtti.

Görüşmelerin hem mali dengeyi koruyacak hem de memurların ve memur emeklilerinin alım gücünü artıracak bir uzlaşıyla masada imzalanarak sonuçlanması bekleniyor.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI: BU TEKLİF BEKLENTİYİ KARŞILAMAZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin teklifinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Taban aylığa bin TL sadece artışta bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Bu teklif beklentiyi karşılamaz onu çok net olarak söylüyorum. Bu bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir. Önümüzde dört gün var. Görüştük ama hiçbir bağlayıcı cümle yok. Genele ilişkin teklifler var masada. Hiçbir bağlayıcı cümle kurulmadı. Süreç devam ediyor. Sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur Sen, Sendika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • K.540054s:
    Adamların resmen dalga geçiyorlar 15 1 Yanıtla
  • 205622:
    lurfetmis kralimiz 10 1 Yanıtla
  • Ahmet Gök:
    hâlâ ne görüşüyor sendika. 9 1 Yanıtla
  • 199715:
    Emekli? 7 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    Allah razı olsun çok vermiş yarısını geri alsın. sadaka veriyorlar 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Filenin Sultanları’nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
Rize’de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3’ü ağır 4 yaralı Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın

16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 17:34:46. #7.12#
SON DAKİKA: Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.