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Topraktan halka zeytin hasadı başladı - Son Dakika

Topraktan halka zeytin hasadı başladı

04.11.2021 13:48
Topraktan halka zeytin hasadı başladı

Kamuya ait alanlarda yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Mudanya Belediyesi yeni yılın hasadına başladı.

Kamuya ait alanlarda yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Mudanya Belediyesi yeni yılın hasadına başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Kara Kış Fonu" ile bu yıl üreticiye ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olacaklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik faaliyetlerinde örnek uygulamalara imza atan Mudanya Belediyesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere zeytinyağı olarak dağıtılmak üzere belediyeye ait alanlarda yetişen zeytinlerin hasadına başladı. Mudanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Zeytin Dalı Birimi'nden oluşan ekip, ilçe merkezindeki parkların hasatlarını gerçekleştirdi. Toplanan zeytinler, işlenmek üzere zeytinyağı üretim tesislerine gönderilecek. Elde edilen zeytinyağı, Zeytin Dalı ekibi tarafından Mudanya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Her gramında alın teri olan zeytinyağımızı sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı ailelerimizle adil bir şekilde paylaşıyoruz" dedi.

Kara Kış Fonu ile bu yıl üreticiye ve tüketiciye daha fazla destek olacaklarına vurgu yapan Türkyılmaz, "Hem ihtiyaç sahibi ailelerimize hem de üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yardımlarımız ve desteklerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Kamuya ait alanlardaki ağaçlardan ticari amaç için zeytin toplayanlara da seslenen Türkyılmaz, "Bu ağaçlardaki zeytinler, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin soflarına gidiyor. Bu sebeple kamu alanlarındaki ağaçlardan ticari fayda güderek zeytin toplamayın" çağrısı yaptı.

Yeni hasadın bereketli olmasını da dileyen Türkyılmaz, "İnsanlarımızın kış ayını huzurlu geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi. - BURSA

Topraktan halka zeytin hasadı başladı
Topraktan halka zeytin hasadı başladı
Topraktan halka zeytin hasadı başladı
Topraktan halka zeytin hasadı başladı
Topraktan halka zeytin hasadı başladı

Mudanya Belediyesi, Hayri Türkyılmaz, Zeytin Dalı, Mudanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Topraktan halka zeytin hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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