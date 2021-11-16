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Torbalı'da deneme amaçlı yetiştirilen kırmızı ve mor patatesin hasadı yapıldı - Son Dakika

Torbalı'da deneme amaçlı yetiştirilen kırmızı ve mor patatesin hasadı yapıldı

16.11.2021 09:21
Torbalı'da deneme amaçlı yetiştirilen kırmızı ve mor patatesin hasadı yapıldı

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Torbalı ilçesinde yetiştirilen tatlı patatesin kırmızı ve mor türleri hasat edildi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Torbalı ilçesinde yetiştirilen tatlı patatesin kırmızı ve mor türleri hasat edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Çapak Mahallesi'nde Şerafettin Baba'ya ait yaklaşık 15 dekar alanda, Türkiye'de üretimi az olan tatlı patatesin kırmızı ve mor türleri yetiştirildi.

Tatlı patateslerin hasadı dolayısıyla tarla gününe AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdul Vahap Olgun da katıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, üretici Şerafettin Baba'nın kendilerine ulaşmasıyla ilk andan itibaren her türlü desteğin sunulması talimatını verdiğini belirterek şöyle dedi:

"İzmir gerçekten büyük bir üretim potansiyeline sahip olmasının yanı sıra yarattığı katma değer ile de öncü bir şehir. Çok bereketli topraklardan oluşan ve Ege'nin incisi olan İzmir'imizde 150'nin üzerinde bir bitkisel ürün çeşitliliğine sahibiz. Bugün burada hasat ettiğimiz tatlı patatesimiz ile bu çeşitliliğimizi biraz daha artırmış olduk. Devletimizin verdiği destekler ve üreticilerimizin üretme heyecanı ve çabasıyla el ele verip pandeminin bu zorlu dönemlerini de yenip birlikte başaracağız."

Özen İzmir'in ürün desenine kazandırılan, hasadına başlanan ve verimi oldukça iyi olan tatlı patatesin üretiminin yaygınlaştırılacağını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da üretici Şerafettin Baba'yı örnek girişimciliğinden dolayı tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3-4 ay evvel Çapak Mahallesi'ne vatandaşlarımızı ziyaret etmek için geldiğimizde Şerafettin kardeşimiz kırmızı tatlı patates üretip pazarlamayı hedeflediğini dile getirdi. İl Müdürümüz Mustafa Özen'i arayarak bu yeni ürünü yetiştiren vatandaşımıza yardımcı olunmasını söylediğimde sağ olsun İl Müdürümüz aynı gün bu genç girişimci üreticimizin tarlasına gelerek destek sundu. Tüm üreticilerimiz emin olsunlar, yaşayabilecekleri her sorun karşısında devletimiz hükümetimiz ve kurumlarımızla yanındayız. Yeter ki onlar üretsinler, Şerafettin kardeşimiz gibi cesur ve girişimci olsunlar. Mahsulün hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Torbalı, Hasat, Tarım, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Torbalı'da deneme amaçlı yetiştirilen kırmızı ve mor patatesin hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Torbalı'da deneme amaçlı yetiştirilen kırmızı ve mor patatesin hasadı yapıldı - Son Dakika
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