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Toroslar zabıtası, marketlerde KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika

Toroslar zabıtası, marketlerde KDV indirimi denetimi yaptı

17.02.2022 14:55
Toroslar zabıtası, marketlerde KDV indirimi denetimi yaptı

Toroslar Belediyesi, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından başta zincir marketler olmak üzere gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Toroslar Belediyesi, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından başta zincir marketler olmak üzere gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin ardından harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketler başta olmak üzere temel gıda ürünleri satan işletmeleri tek tek denetledi. Ekipler, denetimler kapsamında raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek, ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı ve işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Gıda ürünlerinde indirim yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanım tarihlerini de inceledi. Denetimlerde genel olarak KDV indirimlerinin fiyat etiketlerine yansıtıldığı görülürken, indirimi etiketlere yansıtmayan işletmeler de uyarıldı.

"Denetimlerimizi yoğunlaştırdık"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Devletimizin KDV indirimine yönelik yaptığı düzenlemenin ardından zabıta ekiplerimiz denetimlerini daha da yoğunlaştırdı. Denetimler sırasında ekiplerimize destek veren işyeri sahiplerine, esnafımıza ve çalışanlara teşekkür ederiz. Hemşehrilerimizden de isteğimiz faturalarında KDV oranının yüzde 1 olarak yansıtılıp yansıtılmadığına dikkat etmeleridir. Herhangi bir mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız belediyemizi arayarak ekiplerimize ulaşabilirler" dedi. - MERSİN

Toroslar zabıtası, marketlerde KDV indirimi denetimi yaptı
Toroslar zabıtası, marketlerde KDV indirimi denetimi yaptı
Toroslar zabıtası, marketlerde KDV indirimi denetimi yaptı

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Toroslar Belediyesi, Toroslar, Mersin, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toroslar zabıtası, marketlerde KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika Ekonomi


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