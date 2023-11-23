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Toyota, 580 bin aracını geri çağırdı - Son Dakika

Toyota, 580 bin aracını geri çağırdı

Japon otomotiv devi Toyota, park frenindeki montaj hatası ve ön camda su sızdırma nedeniyle 580 binden fazla aracını geri çağırdı. ''Sienta'' ve ''Japan Taxi'' modellerini geri çağıran firma, sorunları ücretsiz giderecek.

23.11.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:42
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Japonya devlet televizyonu NHK'ye göre Toyota, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) geri çağırma bildiriminde bulundu. Bildirim, Mayıs 2015-Mart 2023 döneminde imal edilen "Sienta" ve "Japan Taxi" model 580 binden fazla aracı kapsıyor.

PARK FRENİ PEDALINDA ARIZA

Söz konusu modellerde park freni pedalına cıvataların sıkı şekilde sabitlenmediği ve bu durumun cıvataların gevşeyip düşmesine yol açabileceği ifade edildi. Arızanın, hem park freninin doğru şekilde devreye girmesini engelleme hem de frenin sürekli etkin kalması dahil riskler taşıdığı belirtildi.

ÖN CAMDAN SU SIZIYOR

Bir diğer arızanın ön cam çıtalarının yağmur suyu sızdırabileceği olduğu, ıslanacak kabloların elektrikli sürgülü kapıların açılmasına neden olabileceği bildirildi.

ÜCRET ALINMAYACAK

Toyota, çağırılan araçlara ülke genelindeki bayilerde ücretsiz muayene uygulanacağını, ihtiyaç halinde parça değişimi yapılacağını ifade etti.

Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota, 580 bin aracını geri çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toyota, 580 bin aracını geri çağırdı - Son Dakika
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