Toyota'da "İlkbahar Servis Kampanyası" başladı - Son Dakika
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Toyota'da "İlkbahar Servis Kampanyası" başladı

02.03.2022 13:28
Toyota'da "İlkbahar Servis Kampanyası" başladı

Toyota, Bahar Servis Günleri kampanyasını başlattı.

Toyota, Bahar Servis Günleri kampanyasını başlattı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota sahiplerinin araçlarının bakımlarını indirimli olarak yaptırmaları için düzenlenen ve 28 Şubat'ta başlayan İlkbahar Servis Kampanyası 16 Nisan'a kadar sürecek.

Toyota plazalardaki kampanyada fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

Kampanya çerçevesinde, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken bakım işçiliğinde de yüzde 30'luk indirim yer alacak. Taşıma aksesuarları da kampanya kapsamında yüzde 15 indirimli olacak.

Toyota sahipleri indirim ve avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabilecekler.

Plazalara gelenlere Axess'e özel artı 4 taksit fırsatı da sunulacak.

YORUMLAR
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28 Şubat, İlkbahar, TOYOTA, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota'da 'İlkbahar Servis Kampanyası' başladı - Son Dakika


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