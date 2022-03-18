Toyota, Japonya'daki deprem sonrası 11 fabrikasını geçici durdurdu - Son Dakika
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Toyota, Japonya'daki deprem sonrası 11 fabrikasını geçici durdurdu

18.03.2022 10:48
Toyota, Japonya'daki deprem sonrası 11 fabrikasını geçici durdurdu

Toyota Motor, Japonya'nın kuzeydoğusunda yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında11 fabrikasını geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Toyota Motor, Japonya'nın kuzeydoğusunda yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında11 fabrikasını geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamada Japon üretici, önceki geceki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Açıklamaya göre Toyota, deprem sonrası kuzeydoğudaki İwate, Miyagi ve Fukuşima dahil ülke genelinde 15'ten fazla üretim bandını durdurdu.

Toyota ve alt firmalarının 11 fabrikasındaki üretimini yüzde 80 seviyesinde etkileyecek durdurma faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.

Çarşamba günü yerel saatle 23.36'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi yaralandı.

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Japonya'da 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayat normale dönüyor Japonya'da 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayat normale dönüyor Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti

Fukuşima, Japonya, TOYOTA, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota, Japonya'daki deprem sonrası 11 fabrikasını geçici durdurdu - Son Dakika


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