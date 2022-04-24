TPAO Diyarbakır'da petrol işletme ruhsatı devraldı - Son Dakika
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TPAO Diyarbakır'da petrol işletme ruhsatı devraldı

24.04.2022 09:40
TPAO Diyarbakır'da petrol işletme ruhsatı devraldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü, NV Turkse Perenco'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatını 20 yıl süreyle devraldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü, NV Turkse Perenco'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatını 20 yıl süreyle devraldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, NV Turkse Perenco'nun Diyarbakır'da sahip olduğu ve tüm kanuni süreleri sona eren petrol işletme ruhsatı 18 Nisan'dan itibaren 20 yıl süreyle TPAO'ya devredildi.

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Diyarbakır, Petrol, Gazete, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TPAO Diyarbakır'da petrol işletme ruhsatı devraldı - Son Dakika


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