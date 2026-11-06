TPAO, Şırnak'taki petrol arama ruhsatını 2 yıl daha uzatmak için MAPEG'e başvurdu

TPAO, Şırnak'taki petrol arama ruhsatını 2 yıl daha uzatmak için MAPEG'e başvurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TPAO, Şırnak'ta sahip olduğu bir sahada petrol arama ruhsat süresinin 2 yıl daha uzatılması için MAPEG'e başvurdu. 30 Ekim'de yapılan müracaatın ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta sahip olduğu bir sahada petrol arama ruhsat süresinin 2 yıl uzatılması için başvuru yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO, Şırnak sınırları içerisinde sahip olduğu bir sahada petrol arama ruhsatı süresini 2 yıl daha uzatmak üzere 30 Ekim'de MAPEG'e müracaatta bulundu.
Kaynak: AA
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