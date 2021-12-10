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TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı - Son Dakika

TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı

10.12.2021 23:31

TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkali-1'de deniz tabanında yapılan doğal gaz çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı.

TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı

ANKARA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkali-1'de deniz tabanında yapılan doğal gaz çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz tabanında nasıl çalışıyoruz? Karadeniz'in derinliklerinde Türkali-1'deyiz" ifadeleri kullanılarak yapılan doğal gaz çalışmalarından görüntülere yer verildi.

TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı
TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı
TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı
TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı

Karadeniz, Doğalgaz, Medya, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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