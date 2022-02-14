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TR Karekod sistemi ile iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin lira işlem yapılabilecek - Son Dakika

TR Karekod sistemi ile iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin lira işlem yapılabilecek

14.02.2022 11:47
TR Karekod sistemi ile iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin lira işlem yapılabilecek

FAST Sistemine entegrasyonu tamamlanan "TR Karekod" kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST Sistemine entegrasyonu tamamlanan "TR Karekod" kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminin alışverişlerde ödeme yöntemi olarak kullanılması hakkında yapılan yazılı açıklamada, TCMB'nin 21 Ağustos 2020'de Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını "TR Karekod" olarak isimlendirerek oluşturduğu ve 8 Ocak 2021'de ise yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'ı devreye aldığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından sürdürülen, FAST Sisteminin alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, "TR Karekod" kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin liraya kadar işlem yapılabilecek. Ayrıca, vatandaşlar, TR Karekod ile alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebilecek.

Anlık para transferine olanak sağlayan ve günlük ortalama 3 milyon 500 bin adet ödeme gerçekleştirilen FAST sistemine gösterilen yoğun ilgi üzerine, TCMB tarafından, para transferlerinde 2 bin lira olan FAST işlem tutar limiti 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltilecek. - ANKARA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ocak, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TR Karekod sistemi ile iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin lira işlem yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TR Karekod sistemi ile iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin lira işlem yapılabilecek - Son Dakika
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