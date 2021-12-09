Trabzon'da enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Trabzon'da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMA şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.