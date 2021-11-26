Trabzon'da hamsi tezgahları doldurdu

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını dolduran hamsi 10 ila 15 lira arasında satışa sunuluyor.

Yeni av sezonunun açılmasının ardından hamsinin bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavrit ve mezgitin kilogramı 15-20, hamsinin 10-15, alabalığın 40, çinekopun ise 35-40 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Moloz mevkisinde balık satan Ayhan Keleş, AA muhabirine, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılıkla geçimini sağlayan Keleş, hamsinin kilosunu 10 liradan sattığını dile getirerek, "Hamsinin kasası 200-250 lira arasında değişiyor. Fiyatlar hamsinin iriliğine göre farklılık gösteriyor. Hamsi bu sezon çok iyi çıktı, millet 3 aydan beri güzel hamsi yiyor. İnşallah 2 ay daha bu şekilde devam eder." dedi.

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu da av yasağının ardından hamsinin oldukça güzel ve bol çıktığına dikkati çekerek, "Hamsi her gün tezgahları süslüyor. Ancak palamutta beklediğimiz olmadı. Hamsinin bol oluşu bizlerin ve vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Satışlardan memnunuz, vatandaşların alım gücüne karşılık veriyoruz. Vatandaşlar bol bol hamsi alarak tüketsin." şeklinde konuştu.

Örseloğlu, hamsinin fiyatının 10 ila 15 lira arasında değiştiğini ifade etti.

Pazara hamsi almaya geldiğini belirten Yusuf Haliloğlu da "Trabzon hamsisi çok iyi ve ucuz, 10 liraya satılıyor, ben de akşam için alıyorum." dedi.