Trabzon'da kurulumu tamamlanan dev vinçlerin Rusya'ya sevki için yüklenmesine başlandı

Trabzon Limanı'nda kurulumu tamamlanan 14 milyon avro değerindeki iki konteyner vincinin, hizmet vereceği Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na sevkiyatı için dubaya yüklenmesine başlandı.

Üretim yeri İrlanda'dan parçalar halinde gemiyle Trabzon Limanı'na getirilen ve 4 aylık çalışmanın ardından kurulum aşaması tamamlanan vinçler, Novorossiysk Limanı'nda konteyner indirmek ve yüklemek için kullanılacak.

Parçalarının limanda yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapladığı vinçler, Türkiye'nin en büyük ağır nakliyat firmalarından Harekat Nakliyat tarafından monte edildi.

Yüksekliği 108 metreyi bulan, 75 ton taşıma kapasitesine sahip vinçlerin montajında Türk ve yabancılardan oluşan 60 kişilik ekip görev yaptı.

Mobil ve paletli vinçler, taşıma kapasitesi yüksek uzaktan kumandalı araçlar ve çeşitli iş makinelerinin kullanıldığı montaj çalışmasının ardından kullanıma hazır hale getirilen vinçlerin, "barge" adı verilen futbol sahası büyüklüğündeki dubaya yüklenmesine başlandı.

Mühendislerin gözetiminde raylı sistemle ilerletilen vinçlerin iki gün içerisinde dubaya yüklenmesi bekleniyor.

Vinçler, dubaya yüklendikten sonra hava şartlarının elverişli olduğu dönemde deniz yoluyla Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na götürülecek.

"Trabzon Limanı'nın bize sağladığı çok büyük imkanlar var"

Firmanın Ağır Nakliye Operasyon Müdürü Ali Yılmaz, gazetecilere, montaj işlemleri tamamlanan vinçlerin yine kendilerince Rusya'daki limana sevk edileceğini, ağırlık testleri ve yükleme kontrolleri yapıldıktan sonra faaliyete geçirileceğini söyledi.

Bu tür montaj işleminin her limanda yapılamadığına, bu açıdan Trabzon Limanı'nın büyük bir avantajı bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Trabzon Limanı'nın bize sağladığı çok büyük imkanlar var. Geniş alan ve vinçleri kuracağımız alanların dışında limanın sağladığı ekipmanlar olarak Novorossiysk Limanı'nın çok ilerisinde. Bunların orada kurulması, alan açısından hiç müsait değil. Bu işlemi normalde Romanya'da, Bulgaristan'da ya da farklı ülkelerde yapmayı düşünmüşlerdi ancak oradaki tedarikçilerinin bunu yapabilmeye vakıf olmaması sebebiyle Türkiye tercih edildi ve bizimle çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Vinçlerin sevkiyatının bir ilke sahne olacağının altını çizen Yılmaz, "İki vincin aynı anda tek yüzer dubaya bindirilerek açık denizde seyir yapılması dünyada bir ilk olacak. Bunlar çok ağır parçalar. 1200 ton ağırlığı olduğu için kaldırmak çok zor. Özel imalat kirişlerle vincin altına giriyoruz. Dubanın üzerine tekerlekli araçlarla çıkarılacak ve dubanın üzerine sabitlenerek götürülecek." diye konuştu.

Yılmaz, vinçlerin 3-4 günlük bir deniz yolculuğuyla Rusya'ya ulaştırılacağını, bu nedenle hava şartlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Kış mevsiminde olduğumuz için dalga kontrolleri yapılacak. Çok fazla mühendislik çalışmaları yapıldı. Bu hesaplara istinaden denizde 2 metre dalganın olmayacağı 3-4 günlük bir aralık bulunduğunda duba seyrine başlayacak." dedi.

Türk firması olarak aynı zamanda bir hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunların üretimi İrlanda'da yapılıyor, parçalar halinde buraya gönderiliyor. Alıcılar aslında Rus firmaları, Rus Limanı ama bu operasyon Türkiye'de gerçekleşiyor ve burada muazzam bir hizmet ihracatı söz konusu. Biz aslında üretici veya alıcı değiliz. Bunlar üretildiği yerden buraya geliyor ve biz kendi hizmetimizle bunların montajını ve taşımasını sağlayarak Rusya'daki limana teslimini sağlıyoruz. Burada yaklaşık 2 milyon dolarlık hizmetten konuşabiliriz."