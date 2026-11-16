Karadeniz'de palamut bereketi: Trabzon tezgahlarında tanesi 75 ile 125 lira arasında - Son Dakika
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Karadeniz'de palamut bereketi: Trabzon tezgahlarında tanesi 75 ile 125 lira arasında

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Karadeniz\'de palamut bereketi: Trabzon tezgahlarında tanesi 75 ile 125 lira arasında
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Ortahisar'daki Moloz mevkisinde balıkçı tezgahları palamutla doldu. Tanesi 75 ile 125 lira arasında değişen fiyatlarla satılan balığa ilgi yoğun. 13 yaşından beri balıkçılık yapan Köksal Gölet bu kadar bol palamut görmediğini söylerken, Turgay Memiş yaklaşık 900 gramlık palamudun tanesinin 100 liradan gittiğini anlattı.

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında palamutun tanesi 75 ila 125 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

BALIKÇI: BU SENEKİ KADAR BOL PALAMUT GÖRMEDİM

Balıkçı Köksal Gölet, AA muhabirine, satışların iyi olduğunu, vatandaşın palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bolluğun birkaç ay daha devam etmesini beklediklerini belirten Gölet, "13 yaşımdan beri balıkçılık yapıyorum. Buralarda ömrümüz geçti ben bu seneki kadar bol palamut görmedim." dedi.

TANESİ 900 GRAM CİVARINDA

Balıkçı Turgay Memiş ise palamutta rekor bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nereden baksan son 15-20 yılın en kalabalık palamudu bu sene oldu ve hala devam ediyor. Palamudun tanesi 100 lira yaklaşık 900 gram civarında geliyor."

Kaynak: AA
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