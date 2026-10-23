Trabzon'da uygulamaya geçen KADİM 14 kadın kooperatifine bir yıl mentörlük verecek - Son Dakika
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Trabzon'da uygulamaya geçen KADİM 14 kadın kooperatifine bir yıl mentörlük verecek

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DOKA ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen KADİM, Trabzon'da uygulama dönemine girdi. İlk aşamada Doğu Karadeniz'deki 14 kadın kooperatifi, bir yıl boyunca uzman mentörlerden destek alacak.

Trabzon'da düzenlenen programla Doğu Karadeniz'deki kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini ve ekonomik sürdürülebilirliklerini güçlendirmek hedefleniyor. KADİM programının ilk aşamasında 14 kadın kooperatifi, bir yıl boyunca alanında uzman mentörlerden destek alacak.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Doğu Karadeniz Bölgesi Kadın Kooperatifleri İçin Dayanışma ve İleri Mentörlük Programı (KADİM), Trabzon'da bir otelde düzenlenen programla uygulama dönemine geçti.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini, ekonomik sürdürülebilirliklerini ve yerel kalkınmadaki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan program, yaklaşık iki yıllık saha araştırması sonucunda geliştirildi. Kısa süreli eğitimler yerine uzun vadeli ve uygulamaya dayalı bir modelin benimsendiği KADİM kapsamında kooperatiflere iş geliştirme, pazarlama, markalaşma, finans, yönetişim ve pazara erişim gibi alanlarda mentörlük desteği sağlanacak.

14 kadın kooperatifi faydalanacak

Programın ilk aşamasında 14 kadın kooperatifi, kendileriyle eşleştirilen kurum temsilcileri ve alanında uzman mentörlerden bir yıl boyunca destek alacak. Kooperatiflerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek mentörlük süreciyle üretimden pazarlamaya, kurumsal gelişimden ticari iş birliklerine kadar farklı alanlarda ilerleme sağlanması hedefleniyor. KADİM kapsamında oluşturulan mentörlük ağına bugüne kadar kurumsal ve bireysel 70'i aşkın başvuru yapıldı. Bölgedeki firmaların yanı sıra ulusal ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin, akademisyenlerin, uzmanların ve danışmanların da yer aldığı ağ aracılığıyla farklı sektörlerdeki bilgi ve deneyimin kadın kooperatiflerine aktarılması amaçlanıyor.

"Kadın kooperatiflerini ticari bir aktör olarak görmek istiyoruz"

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, KADİM programıyla kadın kooperatifleri arasında dayanışma ve ticari iş birliği ağları oluşturmayı, mentörlük desteğiyle de kurumsal kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Programın yalnızca tanıtım ve pazarlamayla sınırlı olmadığını belirten Akpınar, "Kadın kooperatifleri için hem dayanışma ağı kurmak, hem ticari ağ kurmak, hem de mentörlük ağı vasıtasıyla kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitesini artırmayı düşünüyoruz inşallah. Bu program hem yerelde iş birliklerini hem de ulusalda iş birliklerini içeren entegre bir program. Burada sadece tanıtım ve pazarlama noktasında değil aslında hem üretimden, hem pazarlamaya, hem tanıtım çalışmalarına hem de kurumsal gelişim süreçlerine ilişkin pek çok bileşeni içinde buluşturan bir süreç olacak" dedi.

KADİM ile kadın kooperatiflerini özel sektörün vizyonuyla buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Akpınar, "Kadın kooperatiflerinin özel sektör vizyonu ile buluşmasını ve bu konuda uzman olan mentörler ile bir araya gelerek sadece kamu kaynaklarını kullandığımız bir süreç olarak değil, Türkiye genelinde de aslında şamil olabilecek, tekrarlanabilecek, ölçeklenebilecek bir program tasarımı oluşturma gayreti içerisinde olduk" diye konuştu.

Programın ilk aşamasının pilot çalışma niteliği taşıdığını ifade eden Akpınar, kadın kooperatiflerini kurumsallaşmış ticari aktörler olarak görmek istediklerini vurgulayarak, "Kadın kooperatiflerini üretim bazında düşündüğümüz zaman, tasarım boyutuyla düşündüğümüz zaman; bir firmanın kurumsallaşması gibi bir ticari aktör olarak görmek istiyoruz. Bir taraftan işin sosyal boyutu da var. Kadın emeğini ve statüsünü daha da güçlendiren modeli olacak bu işin" ifadelerini kullandı.

KADİM'in ilk aşamasında elde edilecek sonuçların ardından programı genişletmeyi planladıklarını belirten Akpınar, "Bu sadece 14 kooperatif ile sınırlı bir program değil. Bu ilk aşaması. Bu modeli test ettikten ve içeriğini daha da zenginleştirdikten sonra bölgemizdeki tüm kooperatiflere ve belki de ülke genelinde uygulanabilecek bir modele doğru çevirme gayretinde olacağız" dedi.

"Kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesini hedefliyoruz"

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu Toplumsal Güçlenme Programı Danışmanı ve KADİM proje yürütme ekibinden Murat Bayramoğlu ise programın temel amacının Doğu Karadeniz'deki kadın kooperatiflerini alanında yetkin kişiler ve kurum temsilcileriyle bir araya getirerek gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Program kapsamında kooperatiflerin ihtiyaçlarına uygun mentörlerle eşleştirildiğini belirten Bayramoğlu, "Bu kadın kooperatiflerine destek vermek üzere şirketler ve kurumlardan temsilciler atandı. Bu kurum temsilcileri ve kadın kooperatifleri eşleştirildi. Bundan sonra 1 yıl boyunca kadın kooperatiflerinin ihtiyaçları ne ise bu ihtiyaçlara karşılık gelecek mentörlük hizmetlerini bu kurumlardan alıyor olacaklar. 1 yıl boyunca kooperatiflerin ihtiyaçlarıyla mentörlerin yetkinliklerini buluşturduğumuz bir program bu" diye konuştu.

Türkiye'de bini aşkın kadın kooperatifi bulunduğuna dikkat çeken Bayramoğlu, kadınların kooperatifler aracılığıyla örgütlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Bu yapıların üstlendiği misyonun sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Bayramoğlu, "Önemli olan bu misyonu sürekli hale getirebilmek, onların hem ekonomik hem sosyal yönden güçlenmelerini sağlayabilmek. Bu kadının da güçlenmesi anlamına gelir. KADİM'e biz esasında sadece salt bir ekonomik program olarak bakmıyoruz, kadının topyekün kendisini ifade etmesi ve güçlenmesi açısından da bir aracı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Doğu KaradenizEkonomiTrabzonKadınSon Dakika

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