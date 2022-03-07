Trabzon'da zincir marketlerde denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da zincir marketlerde denetim

07.03.2022 13:51
Trabzon'da zincir marketlerde denetim

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ürünlerde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ürünlerde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

İlçe genelindeki zincir marketler de denetim yapan ekipler, market raflarındaki etiketleri inceleyerek aşırı fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yaparken öte yandan marketlerin depolarını da kontrol etti.

Ortahisar Zabıta ekipleri tarafından öncesinde yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile mevcut fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmeler için, yasal işlem başlatılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne bilgi verilirken bir markettin deposunda rafında olmayan zeytin yağı ürünlerinin olduğu tespit edilerek işlem yapıldı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "İlçemizde hiçbir şekilde karaborsaya göz açtırmayacağımızı söylemek isterim. Vatandaşlarımızı hileli satış yapan, stokçuluk yapan, hükümetimizin belirlemiş olduğu K.D.V indirimini uygulamayan kişilere geçit vermeyeceğiz" bilgisini paylaştı. - TRABZON

Trabzon'da zincir marketlerde denetim
Trabzon'da zincir marketlerde denetim
Trabzon'da zincir marketlerde denetim
Trabzon'da zincir marketlerde denetim
Trabzon'da zincir marketlerde denetim

YORUMLAR
500
Hakkari'de yağ ve un denetimi Hakkari'de yağ ve un denetimi Yağ stoklayan marketlere ceza yağdı Yağ stoklayan marketlere ceza yağdı

Ortahisar, Trabzon, Ticaret, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da zincir marketlerde denetim - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 13:57:13. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da zincir marketlerde denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement