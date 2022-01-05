Üye Girişi
Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, geçen yılı doğru hamlelerle başarılı tamamladıklarını belirtti - Son Dakika

Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, geçen yılı doğru hamlelerle başarılı tamamladıklarını belirtti

05.01.2022 14:16
Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, geçen yılı doğru hamlelerle başarılı tamamladıklarını belirtti

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçen iş yılını doğru ticari hamlelerle başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçen iş yılını doğru ticari hamlelerle başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Trakya Birlik 2020-2021 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kırbiç, burada yaptığı konuşmada, dalgalı piyasa koşullarında üreticinin alın terinin karşılığını alması amacıyla yoğun çaba sarf ettikleri bir iş yılını başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Çeşitli varyantlar ile artarak süren salgın sebebiyle üretici ülkelerin ihracat kısıcı tedbirleri, beraberinde global düzeyde yukarı yönlü fiyat hareketlerini getirdiğini vurgulayan Kırbiç, geçen yıl ağustos ayı itibariyle 550, 600 dolar seviyelerinde olan ithal ayçiçeği tohumu fiyatının kasım ayında 770 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etti.

Üretimde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Kırbiç, şunları kaydetti:

"Bu süreçte iç piyasa fiyatları da kurdaki yükselişinde etkisiyle kaçınılmaz olarak dış piyasa fiyatları paralelinde hareket etmiştir. Birliğimiz hasat sonu ile birlikte fiyatların hızla arttığı ve tedarik sorunlarının yaşandığı ayçiçeği yağında, piyasa bulunabilirliği noktasında sosyal sorumluluğunun bilincinde olup her iki işletmesinde 24 saat çalışma esası ile üretime devam ederek, maksimum günlük üretim kapasitesi dahilinde üretilen mamulleri piyasaya arz etmeye devam etmektedir."

Ardından genel kurul gündem maddeleriyle devam etti.

YORUMLAR
500

Trakya Bölgesi, Mimar Sinan, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, geçen yılı doğru hamlelerle başarılı tamamladıklarını belirtti - Son Dakika Ekonomi


Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü         
14:20
Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı         
14:07
Kur'an-ı Kerim tilaveti yapan imam, cemaatin "Allah" diye bağırmasıyla korktu Kur'an-ı Kerim tilaveti yapan imam, cemaatin "Allah" diye bağırmasıyla korktu         
14:03
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
12:36
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
14:16 SGK, AK Partili vekilden gazete ilanıyla borcunu geri istedi
14:06 Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
14:06 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler
13:57 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!
13:51 Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
13:32 "Kulağıma duyumlar geliyor" diyen Selçuk Özdağ: Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor
13:26 Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!
13:21 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Bu hafta ilk sırada Kırklareli var
13:14 İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:23:34. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, geçen yılı doğru hamlelerle başarılı tamamladıklarını belirtti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement