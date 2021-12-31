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Trakya Bölgesinde bir ayda 523,4 milyon dolar ithalat ihracat yapıldı - Son Dakika

Trakya Bölgesinde bir ayda 523,4 milyon dolar ithalat ihracat yapıldı

31.12.2021 15:39
Trakya Bölgesinde bir ayda 523,4 milyon dolar ithalat ihracat yapıldı

TÜİK'in Kasım ayı verilerine göre Trakya Bölgesinde 264,2 milyon dolar ihracat yapılırken buna karşın 259,2 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi.

TÜİK'in Kasım ayı verilerine göre Trakya Bölgesinde 264,2 milyon dolar ihracat yapılırken buna karşın 259,2 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünce dış ticaret konusunda yayınlanan verilere göre Edirne'de 2021 yılı Kasım ayında ihracat 7,8 milyon dolar, Tekirdağ'da 237,3 milyon dolar olarak Kırklareli'nde ise 2021 yılı Kasım ayında ihracat 19,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu verilerle Trakya Bölgesinde Kasım Ayında dış ülkelere 264,2 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu.

İthalat verilerine göre ise Edirne'de 2021 yılı Kasım ayında ithalat 2,2 milyon dolar, Tekirdağ'da 229,1 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 27,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken Trakya Bölgesinde Kasım ayında dış ülkelerle toplamda 259,2 milyon dolar ithalat yapıldı.

Kadım ayında ülke geneli ithalat sıralamasında Tekirdağ 12. Sırada, ihracatta ise 15. sıra yer aldı. Kırklareli ithalatta 29., ihracatta 46., Edirne ise ithalatta 62., ihracatta 59. Sırada yer aldı.

Edirne'de Kasım ayında en çok ihracat ve ithalat Bulgaristan ile Kırklareli'nde de en çok ithalat Ukrayna ile yapılırken, Tekirdağ'da ise en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Trakya Bölgesi, İhracat, Kasım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya Bölgesinde bir ayda 523,4 milyon dolar ithalat ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trakya Bölgesinde bir ayda 523,4 milyon dolar ithalat ihracat yapıldı - Son Dakika
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