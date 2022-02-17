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Trakya'da çiftçilere "kuraklığa dayanıklı ürün ekmeleri" tavsiyesi - Son Dakika

Trakya'da çiftçilere "kuraklığa dayanıklı ürün ekmeleri" tavsiyesi

17.02.2022 11:10
Trakya'da çiftçilere "kuraklığa dayanıklı ürün ekmeleri" tavsiyesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı ve Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, üreticilerin ekim yaparken kuraklığa dayanıklı ürünleri tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı ve Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, üreticilerin ekim yaparken kuraklığa dayanıklı ürünleri tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Kaya, AA muhabirine, küresel ısınmaya bağlı olarak iklimlerin değiştiğini, Trakya'ya ve özellikle Edirne'ye düşen yağış miktarının belirgin şekilde azaldığını belirtti.

Edirne'ye son iki yıla nazaran düşen yağış miktarının bu yıl yaklaşık yüzde 60 azaldığını aktaran Kaya, kış yağışlarının hububat açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaya, Trakya'nın son yıllarda yağış azlığına bağlı kuraklık stresi yaşadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trakya'ya önceleri düzenli yağış alan bir bölgeydi, özellikle Edirne'de kış yağışları düzenli bir şekilde oluyordu. Son 2 yıla baktığımızda küresel ısınmaya bağlı olarak yağışlar yüzde 60 azaldı. Kuraklık stresi arttıkça bizim özellikle buğday, ayçiçeği ve çeltikte yüksek verime yaklaşmamız zor olacak. Kışın ne kadar su birikimi olursa gerek baharda yetişen ayçiçeğine, gerekse çeltik ve buğdaya son derece etkili olur, verim yüksek olur."

"Öncelikle kuraklığa dayanıklı ürünler tercih edilmeli"

Kaya, çiftçilere, kuraklıktan zarar görmemeleri için çevre koşullarından daha az etkilenen ürünleri tercih etmelerini önerdi.

Kuraklıkla mücadelede sadece üreticilere değil herkese büyük görevler düştüğünü vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu konuda devletimize, bilim adamlarına ve çiftçilerimize iş düşüyor. Öncelikle kuraklığa dayanıklı ürünler ekim için tercih edilecek. Çiftçilerimiz toprak işleme yöntemlerini nem kaybını en aza indirecek şekilde yapacak. Bilim adamları bölgeye ve kuraklığa uygun yeni çeşitler üretecek, çiftçilere önerecek. Devletimiz de çiftçilerimize doğru ekim ve tarım yapması için yönlendirme yapacak. Böylece kuraklığın en az kayıpla atlanması sağlanacak."

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Trakya Bölgesi, Genetik, Bitki, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trakya'da çiftçilere 'kuraklığa dayanıklı ürün ekmeleri' tavsiyesi - Son Dakika Ekonomi


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