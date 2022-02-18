Trakya'dan Sudan'a yerli tohum ve tarım aletleri

TRAKYA Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Trakya'da üretilen yerli ve milli tohumlar ile tarım aletleri satışı konusunda Sudan ile anlaşma imzalandı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Sudan'a girdiğiniz zaman Sudan'dan etrafındaki 19 Afrika ülkesine gümrüksüz mal satabiliyorsunuz" diyerek, ülkenin kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Trakya Dış Ticaret Platformu ile Afrika ülkesi Sudan'ın El Cezire Eyaleti Tarımsal Kalkınma Projesi Başkanı Prof. Dr. Ömer Marzog ve El Cezire Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Taha Yusuf başkanlığındaki teknik heyet ile Trakya'da üretilecek yerli ve milli tohumlar ile tarım aletlerinin satışı konusunda anlaşma imzalandı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Dış Ticaret Platformu Başkanı Erdoğan Ören, Trakya Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Birol Tarar ile Trakya Tohum Derneği Başkanı İbrahim Toruk'un bulunduğu toplantıda imzalanan anlaşma gereği Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de üretilen tarım aletleri ve yerli tohumlar, Sudan'da deneme tarlalarında ekilip tescillendikten sonra 19 Afrika ülkesine de gümrüksüz gönderilebilecek. Anlaşma ile Sudan başta olmak üzere 19 Afrika ülkesine yıllık 50 milyon dolar ihracat yapılması hedefleniyor.

TRAKYA'DA 1 HAFTA İNCELEME Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, yaklaşık 3 ay önce Sudan'a yapılan ziyaretin ardından ülkeden gelen heyetin 1 haftadır Trakya'da incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 1,5 yıldır, Sudan'la bölgemiz ikili görüşmeler yapmakta. Ziyaretler yapılmakta, farklı sektörlerde iş birliği arayışındaydık. Bugün burada bu bu arayışlarımızın bu çalışmalarımızın bir nihayeti, bir neticesi olarak toplanmış bulunmaktayız. İnşallah bugün burada tarım makineleri, tarım aletleri ve gereçleri ile beraber Trakya Tohum A.Ş., burada üretmiş olduğu tescilli tohumlarımızın Sudan'da denemesi yapılarak orada tescillenmesi ve tescillendikten sonrada satışı yapılması için Sudan'daki devlete ait tohum birliklerimiz üzerinden çalışmalar devam ettirilecektir" dedi. 'SUDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

Amaçlarının, Trakya'daki iş hayatının, sanayinin, ticaretin özellikle tarım makineleri ve tohumculuk sektörünün yurt dışına açılıp farklı pazarlar bulabilmesi olduğunu söyleyen Şahin, "Özellikle Afrika'da çok ciddi açık var, bunlardan bir tanesi de Sudan. Sudan'la ikili ilişkiler geliştirerek mal satımı veya ikili işbirlikleri yapılarak mümessilliklerin verilmesi gibi işler yapmaya çalışıyoruz. Sudan'a girdiğiniz zaman Sudan'dan etrafındaki 19 Afrika ülkesine gümrüksüz mal satabiliyorsunuz. Örnek veriyorum; bir tohumunuz orada tescillendiğinde, onaylandığında orada satılırken aynı zamanda 19 tane farklı Afrika ülkesinde de aynı sanki Sudan'a satılıyormuş gibi gümrüksüz ve gümrük vergisi ödemeden serbest bir şekilde dolaşım hakkı var. Bizim için stratejik bir öneme sahip Sudan bu anlamda. Sudan'la ilişkilerimizi geliştirmek, Trakya'ya özgü güçlü olduğumuz özellikle tohum ve tarım makineleri üzerine yoğunlaşarak oradaki tarımsal faaliyetlerin girişimine katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.