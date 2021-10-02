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Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor - Son Dakika

Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor

02.10.2021 10:06
Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor, System.String[]

Trendyol üzerinden satılan marka ayakkabıların benzerleri, tüketicileri çileden çıkartıyor.

Trendyol üzerinden satılan marka ayakkabıların benzerleri, tüketicileri çileden çıkartıyor. Fotoğrafta gösterilen ürünleri alamayanlar, binlerce şikayet oluşturdu. Dünyaca ünlü markaların orijinal logoları kullanılarak satılan ayakkabıların, alıcıya ulaştıktan sonra taklit oldukları anlaşılıyor.

Online alışverişte önde gelen Trendyol alış veriş uygulamasının vitrinlerinde taklit ürünlerin pazarlanması tüketici hakem heyetlerinde yeni tartışma konusu oldu. Türkiye'de en çok tercih edilen e-ticaret platformlarından Trendyol'da dünyaca ünlü markaların taklit ürünleri satışa sunulması tepki çekiyor. Satış ilanlarında orijinal etiketiyle ve logolar ile sunulan ürünler, alıcıya ulaştığında gerçek anlaşılıyor. Sipariş ettiği ürünün taklit olduğunu anlayan tüketiciler, konuyla ilgili şikayet oluşturuyor. Sahte ürünlerle karşılaşan tüketiciler, Trendyol'da ürünün yorum kısmında da şikayetlerini bildirse de bir sonuca ulaşamıyor.

Barkod okutunca not defterine giriyor

Söz konusu şikayetlerde ilginç detaylar var. Bunlardan bazıları; Bir kullanıcı gelen bir ürünün barkodunu telefon kamerasına okuttuğunda, markanın internet sitesi yerine telefonun not defteri kısmına yönlendirildiği görülüyor. Diğer bir şikayette "Ürün sahte, Ürünü ilk açtığımda kötü bir yapıştırıcı kokusu geldi" ifadeleri yer alıyor.

"Kalitesiz bir ayakkabıyı eline aldığın zaman bunu anlayabiliyorsun"

Online alışverişin artmasıyla sıkıntılı zamanlardan geçen esnaf ise alış veriş platformlarında gerçeğinden çok sahte ayakkabı ve kıyafet ürünleri bulunduğuna dikkat çekerek, denemeden ve orjinalliğini görerek giysi alınmasını tavsiye ettiler. Vatandaşların mağazada ayakkabıyı görerek, dokunarak, deneyerek satın almasının bu sahtekarlığın önüne geçmek için en önemli adım olduğunu belirten ayakkabı satıcısı Ramazan Or, sahte ve kalitesiz ayakkabıların internetten satışının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Ayakkabıcı Ramazan Or, "Sahte ve kalitesiz ayakkabıların satanların ve aracılık edenlerin cezalandırılması gerekiyor. Çünkü gerçek markalara ve kaliteye haksızlık ediliyor. Kalitesiz bir ayakkabıyı elinize aldığınız zaman, hafifliğinden, dikiş kalitesinden ve duruşundan bunu hemen anlayabiliyorsunuz. Orijinal ürün kendini etiket kalitesi ile bile belli ediyor. Ünlü markanın orijinal ve sahte ürününü yan yana koyduğunuz zaman çok farklı olduklarını görüyoruz. Online ve e-ticaret sitelerinde çok dikkatli olunmasını tavsiye ederim. Aslında fiyat biraz ucuz diye tercih edilen ürün, sahte olduğu için çok pahalıya mal oluyor. Vatandaşın mağazaya gelip numarasını, kalıbını deneyerek ayakkabı almasını tavsiye ediyorum. Örneğin 42 numara aldığın bir ayakkabı size 43 numara olarak gelebiliyor. Kalıplar, modellerden dolayı farklı olabiliyor. Daha sonra ürünü iade etmek istediğinizde sorun yaşıyorsunuz. Kaliteli bir ayakkabıyı tabanından ve dış astarından kolayca anlarsınız" dedi.

"E-ticaret platformlarında satılan ayakkabıların çoğu mağazadaki ürünler gibi değil"

Bir diğer ayakkabı satıcısı Akif Azeroğlu, internet üzerinden yapılan alışverişlerin, sokağa az çıkılan şu günlerde esnafı zorladığını belirterek, "İnternetten orijinal diye alınan ürün eve gelince gerçek olmadığı anlaşılıyor. Örneğin 200-300 liraya sattıkları ürün aslında orijinal olmuyor. Ünlü bir markanın sattığı ayakkabıyı 200 liraya mağazadan alamazsınız, ancak online ortamlarda 50 TL'lik ayakkabıyı böyle sahte marka taklidi olarak çok pahalıya almış oluyorsunuz. Bir ay bile olmadan zaten ayakkabı dağılıyor. E-ticaret platformlarında satılan ayakkabıların çoğu mağazadaki ürünler gibi değil. Mağazalardan aldığın bir üründe sorun yaşandığı zaman ertesi gün yine aynı mağazaya gelerek sıkıntını çözebilirsin. Ancak internetten üzerinden böyle bir sorunla karşılaşıldığı zaman muhatap bulunamıyor. Kalitesiz bir ayakkabı direkt kendisini belli eder. Eğer tabanı ve yüzeyi çok fazla yumuşaksa kalitesiz olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor
Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor
Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor
Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor
Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor
Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor
Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor

E ticaret, Trendyol, İnternet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trendyol'da satılan taklit ayakkabılar kullanıcıları çileden çıkartıyor - Son Dakika
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