Trendyol 'Ramazanda İyilik Vakti' hareketini sürdürüyor - Son Dakika
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Trendyol 'Ramazanda İyilik Vakti' hareketini sürdürüyor

02.04.2022 10:22
Trendyol 'Ramazanda İyilik Vakti' hareketini sürdürüyor

Razaman'da İyilik Vakti ile ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ortak olan Trendyol, bu yıl da desteğini sürdürüyor.

Razaman'da İyilik Vakti ile ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ortak olan Trendyol, bu yıl da desteğini sürdürüyor. Binlerce aile için ilk desteği veren Trendyol, Türk Kızılay aracılığıyla müşterilerinin bağışladığı gıda paketlerini de Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracak.

Trendyol, ihtiyaç sahiplerinin ramazan sofralarına destek olmak için Ramazanda İyilik Vakti hareketini bu yıl da sürdürüyor. Binlerce aile için ilk desteği veren şirket, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenlere de özel hazırlanan temel gıda paketlerini sunuyor.

Yardımseverler, ramazan ayı boyunca Trendyol üzerinden bu özel paketlerden satın alarak yardımda bulunabilecek. Trendyol müşterileri tarafından satın alınan paketler, Türk Kızılay iş birliğinde Trendyol tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

14 ÜRÜN YER ALIYOR

Carrefoursa tarafından hazırlanan temel gıda paketinde sıvıyağ, pilavlık pirinç, pilavlık bulgur, un, salça, makarna, hazır çorba, çay, toz şeker, tuz, tavuk bulyon, hazır kakaolu puding, kola, şeftali aromalı soğuk çay olmak üzere 14 ürün yer alıyor. 109,9 liradan satışa sunulan paketlere şirketin sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.


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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Trendyol 'Ramazanda İyilik Vakti' hareketini sürdürüyor - Son Dakika


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