Trendyol üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerine 300 milyon dolarlık ürün satışı yapıldı - Son Dakika

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerine 300 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Çağlayan Çetin ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar'ın, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyarette konuşan Çetin, Trendyol'un 1500 yazılımcı ile geliştirdiği yenilikleri sektöre kazandırdığını, yazılım mühendisleri alanında dünyada büyük bir rekabet bulunduğunu vurguladı.

Trendyol ailesi olarak iş ortaklığı anlamında kurumlar ile yakın temasa açık olduklarını ifade eden Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Kendi eko sistemimizde KTÜ'nün de içinde olduğu 94 üniversiteden mezun mühendislerimizle çalışıyoruz. Bizde deneyim kazanan yazılım mühendisleri daha sonra kendi startuplarını kurabiliyor. Sahada birebir çalışmalar yapmak üzere buradayız. Karşılıklı birbirimizi destekleyelim. Üyelerinizin ticareti, bizim ticaretimiz. Bünyemizdeki Trendyol Akademi ile bugüne kadar binlerce işletmeye e-ticaret eğitim verildi. Sektördeki satış eğilimleri ve yenilikleri anlatılıyor. Trabzon'un faydasına üyelerinizin ticaretini geliştirmek için ne eğitim gerekiyorsa iş birliğine hazırız."

Çetin, Trabzon'un yatırım yapacakları iller arasında yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yürüttüğünüz coğrafi işaretli ürünler projesi bizim de ilgilendiğimiz bir alan. Bu alanda da iş birliği yapabiliriz. Kendi kurduğumuz lojistik ağımızla, buradan alacağımız ürünlerinizi bütün Türkiye'ye ve dünyaya ulaştıracağız. Trabzon'un ve üyelerinizin ticaretini artırmayı hedefliyoruz. Trendyol üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerine 300 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleşti. Hedefimiz Türkiye'nin bu alandaki global bir oyuncusu olmaktır. Trabzon'un ve Türkiye'nin ekonomisinin büyümesi, dünya pazarlarına daha fazla mal satmaktan geçiyor. Bu işletmelere dünyaya mal satmaları için destek vermeye devam edeceğiz."

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu ise e-ticarete oda olarak büyük önem verdiklerini, Trabzon'un ve oda üyelerinin bu fırsatlardan geri kalmaması için birçok çalışma yaptıklarını belirtti.

Saha çalışmalarını bu yönde artırdıklarına dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Bu işle ilgili uzman çalıştırarak üyelerimizin e-ticaretini geliştirmeyi hedefledik. Trendyol içerisinde 1500'e yükselen Trabzon'dan e-ticaret yapan üye sayısı güzel bir gelişme ama yeterli değil. E-ticarette daha yapacak çok işimiz var. Trendyol Express'in önümüzdeki dönemde yapacağı yatırımlar ile Trabzon'dan ürünlerimizi Türkiye'ye ve dünyaya taşıma hizmeti vermesi, üyelerimizin ticaretini büyütecek bir gelişmedir." dedi.