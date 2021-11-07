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Trendyol ve BMD'den perakende sektörü için güç birliği - Son Dakika

Trendyol ve BMD'den perakende sektörü için güç birliği

07.11.2021 12:36
Trendyol ve BMD'den perakende sektörü için güç birliği

e-ticaret platformu Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile Türk perakende sektörünü desteklemek için iş birliğine imza attı.

e-ticaret platformu Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile Türk perakende sektörünü desteklemek için iş birliğine imza attı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, hem e-ticaret hem de perakende sektörü için önemli bir adım niteliğinde olan iş birliğiyle Trendyol, BMD üyelerine etkili pazarlama faaliyetlerinden vade sürelerini kısaltmaya dönük düzenlenmelere kadar önemli imkanlar sunacak. Ayrıca Trendyol, BMD üyeleriyle birlikte tüm satıcıların ödeme vadelerini Kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye'nin Trendyol'u olarak Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Pazar yerimizde giyim, elektronik, ev&mobilya, kozmetik olmak üzere 4 farklı sektörden toplam 152 BMD üyesi firmanın 200'ü aşkın markasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu iş birliği sayesinde perakende sektörünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece sektörün büyümesini desteklerken, ülke ekonomimize de pozitif katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Yerli üretimi ve üreticileri de destekliyoruz"

Türkiye'deki esnaf ve KOBİ'leri daha fazla dijitalleştirerek onların işini teknolojiyle, e-ticaretle büyütmenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"e-ticaretin büyümesi, Türkiye'de esnafın, KOBİ'lerin, kadın girişimcilerin ve ticaretin büyümesi anlamına geliyor. Ülkemizde e-ticaretin lider şirketi olarak değer yaratacak teknolojiler geliştirmek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları yapmak, esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını ve ülkemize döviz girişini artırmak için çalışıyoruz. Nisan 2020 itibarıyla başlattığımız KOBİ Destek Paketi ile esnaf ve KOBİ'lerimize bugüne kadar 750 milyon TL değerinde pazarlama, finansman ve eğitim desteği sağladık. Yerli üretimi ve üreticileri de destekliyoruz. Özellikle Anadolu illeri Trendyol'dan her geçen gün daha fazla faydalanıyor. Üç büyük il dışındaki KOBİ'leri ve esnafı Türkiye'deki milyonlarca müşteriyle bir araya getirerek işlerini büyütmelerine destek oluyor, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlıyoruz. Önemli iş ortaklarımızdan BMD'nin öncülüğünde başlayan bu iş birliği kapsamında, tüm satıcılarımızın ödeme vadelerini kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenledik. Bu uygulamanın tüm ekosistemimize pozitif etki yapacağına inanıyoruz.

Trendyol büyük bir ekosistem. Satıcılarımızın platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüzbinlerce kişi çalışıyor. Kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüz binlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023'te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin de önündeki önemli hedeflerinden olan e-ihracat bizim de temel önceliğimiz. Kurmaya başladığımız altyapılarla ülkemizin döviz gelirlerinin artışına yaptığımız katkı her geçen gün artacak. Avrupa'daki müşterilerimize yönelik olarak Trendyol'u AB ve Birleşik Krallık olmak üzere 27 ülkede açtık. Türkiye'de üretilen ürünleri tüm dünyaya ulaştırıyoruz."

"14 gün ödeme vadesi, perakendecilere çok önemli bir finansman fırsatı olacak"

BMD Başkanı Sinan Öncel de e-ticaretin yurt içi ve yurt dışında tüm markalara önemli yayılma ve büyüme fırsatları sunduğunu aktararak, "Pandemi döneminde e-ticaret her ay büyüme gösterdi. Özellikle sokağa çıkma yasağı ve kapalı kaldığımız dönemlerde sektörü ayakta tutan en önemli kanal oldu. Üyemiz ve Türkiye'nin en büyük pazar payına sahip e-ticaret platformu Trendyol ile markalarımızı birbirine daha yakınlaştırmak ve iş birliğini geliştirmek için mutabakat sağladık. Şu an için en öncelikli adım olan 14 gün ödeme vadesi gibi önemli bir girişim markalarımıza ve sektördeki tüm perakendecilere çok önemli bir finansman fırsatı olacaktır. Kasım ayında markalarımız ve Trendyol'un karşılıklı büyüme hamleleri hiç şüphesiz önümüzdeki aylara daha da olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Finansman, pazarlama ve eğitim desteği

Verilen bilgiye göre, Trendyol, iş birliği kapsamında perakendecilere erken ödeme yaparak nakit akış desteği sağlayacak. Platform, güçlü pazarlama desteğiyle de satıcıların ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmalarını sağlayarak satış hacimlerini artırmayı hedefliyor. Trendyol aynı zamanda BMD'yle birlikte Trendyol Akademi'deki eğitimleriyle perakendecilere e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı alanda gelişim olanağı sunacak.

Perakendeciler, Trendyol Akademi'de 35"den fazla eğitime ve içeriğe ulaşabildiği gibi canlı yayınlara ve konferanslara da ücretsiz olarak katılabilecek. İş birliği kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle perakende sektörünün gelişiminin hızlandırılması amaçlanıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği, Togo Cumhuriyeti, Trendyol, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trendyol ve BMD'den perakende sektörü için güç birliği - Son Dakika Ekonomi


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