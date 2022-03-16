Trouw Nutrition'dan "buzağı yemleri enerji ve protein bakımından zengin olmalı" uyarısı - Son Dakika

Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Çiftlik Kanalı Teknik Müdürü Murat Baykan, buzağıların sağlıklı gelişiminde yeterli vitamin ve mineral desteğiyle güçlendirilmiş buzağı maması ve yemlerinin önemi olduğunu bildirdi.

Trouw Nutrition Türkiye'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baykan, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş buzağı mamalarının hayvanların gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Yeni doğan buzağıların ihtiyaç duyduğu besin maddelerini, yetersiz miktarda verilen inek sütünden tam olarak karşılayamadığını aktaran Baykan, "Bu durum, buzağıların iki ila dört günlük ağız sütü beslemesi sonrasında zengin içerikli bir buzağı maması ile desteklenmesini zorunlu kılıyor. LifeStart konseptimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Sprayfo ve Milkivit buzağı mamalarının temelinde, erken dönemlerinde doğru ve yoğun bir besleme programı ile yetiştirilen hayvanların ilerleyen evrelerde üstün bir performans gösterdiğini kanıtlayan bilimsel çalışmalar bulunuyor. Sprayfo ve Milkivit ile beslenen bir buzağı, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş bir buzağıya göre çok daha sağlıklı bir gelişim gösterirken, ilerleyen zamanda verimliliği yüksek süt üretimi sağlayan, erken buzağılayan, güçlü ve sağlıklı bir inek olarak hayatına devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Baykan, buzağıların sağlıklı gelişiminde büyük rol oynayan buzağı yemlerinin de hem çok fazla inceltilmemiş hem de enerji ve protein bakımından zengin olması gerektiğini belirterek, "Buzağılara ilk haftadan 6. aya kadar verilen yemler; rumenin ve papillaların gelişimini, mikrobiyal popülasyonun oluşumunu ve canlı ağırlık artışını önemli ölçüde etkiliyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz buzağı yemi GoldenCalf, rumen gelişimini destekliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve buzağıların doku ve organ gelişimine yardımcı oluyor. GoldenCalf, tüm bu katkılarının yanı sıra buzağıların performansını artırıyor ve üretkenliğine destek oluyor. Canlı ağırlığında yüksek bir artış sağlıyor ve bağırsak sağlığını iyileştirerek besin madde emilimini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Buzağıların hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için bol miktarda kaliteli kolostrum ile beslenerek bağışıklık kazanmaları gerektiğini kaydeden Baykan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağız sütü diğer adıyla kolostrum, buzağıların yaşamlarının ilk günlerinde bağırsak içerisinde birikmiş olan mekanyumun atılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca sağlıklı bir bağırsak sistemi geliştirmek için gerekli olan hormonları, büyüme faktörlerini ve hayati bileşenleri içeriyor. Bu sebeple buzağıların, doğumdan sonra ilk 12 saat içerisinde iki ila üç besleme uygulanarak, doğum ağırlıklarının en az yüzde 15'i kadar kolostrum ile beslenmesi gerekiyor. Örneğin, 40 kilogramlık bir buzağı doğumdan sonra 12 saat içerisinde minimum 6 litre kolostrum tüketmeli ve kolostrum 37-39 derece vücut sıcaklığında olmalı. Bu sıcaklık, buzağının vücut ısısını korumasını sağlarken aynı zamanda sindirim sistemini destekler. Trouw Nutrition olarak, global pazarda kolostrum kalitesini zenginleştiren ürünler geliştiriyoruz. Bu ürünlerimiz çiftlik kolostrumunun hiç olmadığı durumlarda yerine kullanmak veya kalitesi yetersiz olduğunda desteklemek için kullanılıyor. Yakın zamanda Türkiye pazarına da kolostrum ürünlerimizi sunmayı hedefliyoruz."