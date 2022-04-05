Trouw Nutrition Türkiye, "Maxcare Güvenli Çiftlik Programı"nı tanıttı - Son Dakika
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Trouw Nutrition Türkiye, "Maxcare Güvenli Çiftlik Programı"nı tanıttı

05.04.2022 10:17
Trouw Nutrition Türkiye, "Maxcare Güvenli Çiftlik Programı"nı tanıttı

Trouw Nutrition Türkiye, Maxcare Güvenli Çiftlik Programı ile güvenli ve verimli çiftlikler geliştirilmesine destek olacak.

Trouw Nutrition Türkiye, Maxcare Güvenli Çiftlik Programı ile güvenli ve verimli çiftlikler geliştirilmesine destek olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, "Çiftlikten sofraya" bakış açısıyla geliştirdiği servis ve ürünleriyle Türkiye'de hayvancılık sektörünün çözüm ortağı olmak için her yıl artan bir ivmeyle çalışıyor. Bu kapsamdaki çalışmaları doğrultusunda Trouw Nutrition Türkiye'nin global tecrübesi ve servislerini bir araya getirerek oluşturduğu, güvenli ve verimli çiftlikler geliştirmeyi hedefleyen geniş ölçekli bir kontrol ve iyileştirme programı olan Maxcare Güvenli Çiftlik Programı, Afyonkarahisar'da düzenlenen bölgesel toplantıda tanıtıldı.

Maxcare Güvenli Çiftlik Programı kapsamında Trouw Nutrition Türkiye'nin uzman teknik kadrosu, belirlenen çiftlikleri belirli periyotlarla düzenli olarak ziyaret edecek ve ham maddeden nihai son ürüne kadar tüm çiftlik sistemini kontrol edecek. Daha sonra tüm bu çalışmaları raporlayarak daha güvenli ve verimli çiftlikler için önerilerin sunulduğu işletme kontrol programını hazırlayacak.

"Hayvanlardan sağlıklı bir şekilde maksimum performans almak için çiftliklere destek olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Veteriner Hekim Öğüt Köse, Türkiye'nin çeşitli illerinde hayvanlardan sağlıklı bir şekilde maksimum performans almaları için çiftliklere destek olacaklarını belirtti.

Maxcare Güvenli Çiftlik Programı kapsamında Trouw Nutrition Türkiye'nin uzman teknik kadrosunun belirlenen çiftlikleri belirli periyotlarla düzenli olarak ziyaret edeceğini aktaran Köse, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ziyaretlerde uzmanlarımız ham maddeden nihai son ürüne kadar tüm çiftlik sistemini kontrol edecek. Daha sonra tüm bu çalışmaları raporlayarak daha güvenli ve verimli çiftlikler için önerilerin sunulduğu işletme kontrol programını hazırlayacak. Bir çiftlikte verimlilik için biyo güvenlikten iyi yönetimsel uygulamalara, yem ve su yönetiminden bağırsak sağlığının korunmasına, yapılacak desteklemelere kadar pek çok noktanın kontrol noktası olarak belirlenmesi ve gelişim sağlanması için bu kontrol noktalarının bir arada değerlendirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda da elde edilen gelişimin gözle görülür hale gelmesi için kayıtların tutulması ve ölçümlenebilir parametrelerin rakamlara dönüştürülmesi gerekiyor. Biz de programımız kapsamında tüm bu çalışmaları detaylı olarak ele alacağız. Trouw Nutrition Türkiye olarak hayvansal üretimin her aşamasını sağlıklı hale getirerek insanların sağlıklı ve güvenli besinlere ulaşmasına vesile oluyoruz. Türk hayvancılık sektörüne çözüm ortağı olmaya bugün olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz."

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Hamster Coin, Karahisar, Çiftlik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trouw Nutrition Türkiye, 'Maxcare Güvenli Çiftlik Programı'nı tanıttı - Son Dakika


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