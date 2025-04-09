Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerin ticaret anlaşması yapmak için kendisiyle iletişime geçtiğini öne sürdü. ''Ülkeler anlaşma için can atıyor, popomu öpüyorlar '' diyen Trump, gümrük tarifeleriyle ABD'nin günlük 2 milyar dolar kazandığını iddia etti

09.04.2025 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Washington'da Cumhuriyetçi Parti'nin yemekli toplantısında, ek gümrük vergilerini savunarak, ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için "poposunu öptüğünü" söyledi. Trump, "Bu ülkeler arıyor, popomu öpüyor (kissing my ass), bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim' diyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİLERDEN DE TEPKİLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Cumhuriyetçi Parti içinden yükselmeye başlayan vergi politikalarına yönelik eleştirilere yanıt veren Trump, iş insanı Elon Musk ile gümrük vergilerini durdurması konusunda görüşmüştü. Ayrıca, Trump'ın Wall Street'teki en önemli destekçilerinden biri olan Bill Ackman, vergilerin 90 gün süreyle askıya alınması çağrısında bulunarak, bu vergilerin dünyayı "ekonomik bir nükleer kışa" sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump ise, ABD'nin gümrük tarifeleri sayesinde günlük 2 milyar dolar kazandığını iddia etti ve Japonya ile Güney Kore'nin bir anlaşma yapmak üzere ABD'ye heyet gönderdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Trump, 2 Nisan'da imzaladığı kararla 185 ülkeye ek gümrük vergileri getirdi. Ancak, Çin'e uygulanan gümrük vergisi yüzde 104'e kadar çıktı. Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 50'lik ek vergi ile birlikte, daha önce yüzde 34 olan oran yükseldi. ABD'nin gümrük vergisi politikası, Asya borsalarını önce salladı, ardından toparlanmalarına neden oldu. Öte yandan, ABD borsasında ciddi bir düşüş yaşandı.

Trump, ABD'nin gümrük vergisi uyguladığı ülke listesinin başında Çin, Vietnam, Tayland ve Japonya'nın yer aldığını, bazı ülkelere ise yüzde 10 gümrük vergisi getirildiğini belirtti. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor.

Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak \'popo\' çıkışı
BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Donald Trump, Donald Trump, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Sözler, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kemal:
    yalan dünya! kimlere kaldık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Bürsin’den radikal karar: Saç ektirtti Kerem Bürsin'den radikal karar: Saç ektirtti!
Volkan Konak’ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu
Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti
ABD Başkanı Donal Trump’tan AB’ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı ABD Başkanı Donal Trump'tan AB'ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı
Tarih öğretmeninden acı haber Tarih öğretmeninden acı haber!
Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı Diğer yolcular film izler gibi izledi Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
07:44 Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
07:35 Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
07:21 ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
06:16 Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98’e yükseldi Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
14:09 i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:02 Yine derbi oynanabilir 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
13:55 Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı Diğer yolcular film izler gibi izledi Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi
13:48 Tarih öğretmeninden acı haber Tarih öğretmeninden acı haber!
13:45 ABD Başkanı Donal Trump’tan AB’ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı ABD Başkanı Donal Trump'tan AB'ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı
13:40 Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti
13:39 Volkan Konak’ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu
13:37 Kerem Bürsin’den radikal karar: Saç ektirtti Kerem Bürsin'den radikal karar: Saç ektirtti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 09:58:57. #7.13#
SON DAKİKA: Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement