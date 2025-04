Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak \'popo\' çıkışı

ABD Başkanı Trump, Washington'da Cumhuriyetçi Parti'nin yemekli toplantısında, ek gümrük vergilerini savunarak, ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için "poposunu öptüğünü" söyledi. Trump, "Bu ülkeler arıyor, popomu öpüyor (kissing my ass), bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim' diyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİLERDEN DE TEPKİLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Cumhuriyetçi Parti içinden yükselmeye başlayan vergi politikalarına yönelik eleştirilere yanıt veren Trump, iş insanı Elon Musk ile gümrük vergilerini durdurması konusunda görüşmüştü. Ayrıca, Trump'ın Wall Street'teki en önemli destekçilerinden biri olan Bill Ackman, vergilerin 90 gün süreyle askıya alınması çağrısında bulunarak, bu vergilerin dünyayı "ekonomik bir nükleer kışa" sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump ise, ABD'nin gümrük tarifeleri sayesinde günlük 2 milyar dolar kazandığını iddia etti ve Japonya ile Güney Kore'nin bir anlaşma yapmak üzere ABD'ye heyet gönderdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Trump, 2 Nisan'da imzaladığı kararla 185 ülkeye ek gümrük vergileri getirdi. Ancak, Çin'e uygulanan gümrük vergisi yüzde 104'e kadar çıktı. Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 50'lik ek vergi ile birlikte, daha önce yüzde 34 olan oran yükseldi. ABD'nin gümrük vergisi politikası, Asya borsalarını önce salladı, ardından toparlanmalarına neden oldu. Öte yandan, ABD borsasında ciddi bir düşüş yaşandı.

Trump, ABD'nin gümrük vergisi uyguladığı ülke listesinin başında Çin, Vietnam, Tayland ve Japonya'nın yer aldığını, bazı ülkelere ise yüzde 10 gümrük vergisi getirildiğini belirtti. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor.