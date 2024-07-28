Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu

Trump, \'\'Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek\'\' dedi, tam tersi oldu

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, katıldığı kripto para zirvesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Kendisinin başkan seçilmesi halinde Bitcoin'in altını geçeceğini öne süren Trump, ''ABD, gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olacak. Bitcoin ve kripto piyasası hiç olmadığı kadar yükselecek.'' dedi. Donald Trump'ın açıklamalarının ardından bitcoin yaklaşık 2 bin dolar değer kaybetti.

28.07.2024 00:58
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump kripto para zirvesine katıldı. Trump, zirvede iddialı açıklamalarda bulundu.

TRUMP: ABD GEZEGENİN KRİPTO BAŞKENTİ OLACAK

Başkan seçilmesi halinde kripto paranın uçuşa geçeceğini öne süren Trump şunları söyledi: "Eğer Bitcoin aya gidecekse, ABD'nin bu yola öncülük eden ulus olmasını istiyorum. ABD, gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olacak. Başkan olur olmaz Gary Gensler'ı (Borsa Başkanı) kovacağım.

Trump, 'Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek' dedi, tam tersi oldu

"BİTCOİN'İN BİR GÜN ALTINI GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Bitcoin'in bir gün altını geçeceğine inanıyorum. Biz kriptoyu kucaklamazsak, Çin yapacak. Bitcoin ve kripto piyasası hiç olmadığı kadar yükselecek. Bitcoin'in bir gün altını geçeceğine inanıyorum."

TRUMP KONUŞUNCA BİTCOİN ÇAKILDI

Trump'ın bu sözleri sonrası Bitcoin yaklaşık 2 bin dolar değer kaybetti. Bitcoin 68.500 seviyelerinden 66.900 seviyelerine düştü.

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Son Dakika Ekonomi Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Yunuss Bayern: Aynı bizdeki misal bizimki konuştukça dolar parladı 12 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL: süper manyak! 5 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Açıklamalarına devam etmesini bekliyoruz :))) 4 0 Yanıtla
  • Orçun Ayana: seviyoruz seni deli oğlan... 1 0 Yanıtla
  • Ali Yarar: Ortalık bi sakinlesin haber unutulsun görürüm ben o 2 bin dolarlık düşüşü bu treni herkes bekliyor uyanık olan biner 0 0 Yanıtla
  • ali gel: henüz seçilmedi..dikkatinize 0 0 Yanıtla

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