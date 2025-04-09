Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin - Son Dakika
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Ekonomi

Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin

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Getirdiği gümrük vergileriyle dünyaya resmen savaş açan ABD Başkanı Donald Trump bu kez de en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'i tehdit etti. Trump, sektöründe dünyanın en büyüklerinden olan şirketin ABD'de fabrika kurmaması halinde yüzde 100 vergiyle karşılaşacağını söyledi.

09.04.2025 10:54  Güncelleme: 11:14
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Birçok ülkeye gümrük vergisi getirmesiyle piyasaları alt üst eden ABD Başkanı Donald Trump durmuyor. Tarifelerden geri adım atmayan Trump, bu sefer de ünlü şirketi tehdit etti.

YİNE "VERGİ" SİLAHINI KULLANDI

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'ye (TSMC) yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulunan Trump, fabrika şartı koştu.Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesi'nin bir etkinliğinde konuşan Trump, TSMC'nin Amerika'da fabrika kurmaması halinde yüzde 100'e varan vergiyle karşılaşacağını söyledi.

Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin

BIDEN'I ELEŞTİRDİ

Eski Başkan Biden'ı da eleştiren Trump, TSMC'nin Arizona eyaletinde kurduğu tesis için verilen 6,6 milyar dolarlık hibe desteği kararını yanlış buldu. Trump, "Yarı iletken şirketlerinin paraya ihtiyacı yok. Ben onlara para vermedim. Sadece şunu söyledim: Fabrikanızı burada kurmazsanız, büyük bir vergi ödeyeceksiniz" dedi.

TSMC'DEN ABD'YE 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

TSMC, Mart ayında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda ABD'ye toplam 100 milyar dolarlık yatırım yapma planını duyurmuştu. Şirket, bu kapsamda Arizona'da beş yeni yarı iletken tesisi kurmayı hedefliyor.

Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
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Donald Trump, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih mehmet yıldız:
    Ha gayret deli oğlan, yiyin la bir birinizi, biraz da biz izleyelim 20 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    mehmet şimşek sen sakın buna uyma 13 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bu adam yüzünden 3. dünya savaşı çıkacak. demedi demeyin 8 0 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    trumpa taktı editör hayırdır la sanadamı akıllı ol aptal olma dedi :) 6 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    İnşaatçı olunca işi bilmiyorlar işte. ABD nin başında olsam ben daha iyi yönetirdim ülkeyi. 2 2 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    herkesin başında var bi deli abd ninde buymuş imtihanı 2 0 Yanıtla
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