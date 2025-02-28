Trump'ın ek vergi söylemleri sonrası Çin piyasasında kayıplar zirve yaptı

Ekonomi

ASYA PİYASALARINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, Asya piyasalarında panik havası yarattı. Yatırımcıların ticaret savaşı endişeleriyle satışlara yönelmesi, Hong Kong'da işlem gören Çin hisselerinde yüzde 2,4'lük bir düşüşe neden oldu. Bu, 2 Ocak'tan bu yana görülen en sert kayıp olarak kayıtlara geçti.

ÇİN BORSALARINDA KAYIPLAR

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,94 düşerken, Shenzhen CSI 300 Endeksi yüzde 0,8'den fazla geriledi. ABD'de listelenen Çin hisselerini içeren Nasdaq Golden Dragon Endeksi de yüzde 0,9 değer kaybetti.

JAPONYA'DA NİKKEİ 225 ENDEKSİ SERT DÜŞTÜ

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 3,42 kayıpla 36.942,84 puana geriledi. Bu düşüş, 19 Eylül 2024'ten bu yana en büyük gün içi kayıp olarak kaydedildi. TOPIX Endeksi de yüzde 1,87 düşüş yaşadı.

YATIRIMCILAR ULUSAL HALK KONGRESİ'NE ODAKLANDI

Piyasalar, Çin'in ABD vergilerine nasıl bir karşılık vereceğini yakından takip ederken, yatırımcılar özellikle 5 Mart'ta başlayacak Ulusal Halk Kongresi'nden gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Kongre'de açıklanacak yeni teşvikler ve para politikası adımları, Çin piyasalarına yön vermesi açısından kritik öneme sahip olacak.